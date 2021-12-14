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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области предприниматели получили в поддержку за нерабочие дни более 770 млн рублей

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области более 13 тыс. предпринимателей из пострадавших сфер и социально ориентированных некоммерческих организаций обратились за безвозмездным грантом за нерабочие дни. По данным на 13 декабря одобрение получили почти 11 тыс. заявлений на сумму 796 млн руб., из них выплачено — 770,7 млн рублей.

Этой мерой поддержки охвачено более 62 тыс. жителей региона — именно столько человек трудятся на предприятиях и в организациях, которым уже подтвердили получение гранта.

Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также постоянно проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. По поручению главы региона на уровне области разработана линейка мер поддержки для предпринимателей и самозанятых граждан. Вся полезная и актуальная информация публикуется на сайте mybiz63.ru.

Обратиться за безвозмездным грантом за нерабочие дни предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ, могут до 15 декабря. Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12 792 руб. на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя.

Такой возможностью воспользовалась основатель студии здоровья "Зебра" (г.о. Самара) Анастасия Струганова. Более 14 лет Анастасия работает с детьми и взрослыми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сколиозом, плоскостопием, ДЦП и другими заболеваниями. Специалист по физической реабилитации, массажу, адаптивной и лечебной физкультуре, автор нескольких программ по оздоровительной гимнастике получив профессиональный опыт в Центре Дикуля и ДЮСШ "Горки-10", в 2018 году открыла свою первую в Самаре студию здоровья. Работа проходит и по индивидуальной программе, и в малых группах.

Как говорит Анастасия, на ее занятиях адаптивной физкультурой хорошие результаты показывают дети с особенностями и нарушениями развития (ЗПР, РАС и др.), но сейчас очень востребованным оказался ее авторский восстановительный курс для переболевших COVID. Как и большинство коллег во время пандемии Анастасия вела занятия онлайн. К ним подключались люди не только из нашей области, но и всей России.

Анастасия воспользовалась мерами поддержки, предусмотренными для бизнеса за период нерабочих дней. "Поддержка от государства всегда очень важна. Особенно в такие сложные периоды. Конечно, пандемия отразилась не только на здоровье людей, но и на бизнесе. И, естественно, эти средства серьезное подспорье, например, на погашение аренды. Безусловно, это помощь для меня. Важно, что с гранта не нужно платить налоги и направить можно на любые цели, связанные с бизнесом", — делится Анастасия Струганова.

С соблюдением профилактических мер и санитарных норм возобновил деятельность выставочный центр "Экспо-Волга" в Самаре, число сотрудников которого превышает 100 человек. "Я благодарен тому, что помощь и поддержка финансовая, оказанная нам, позволила пережить ограничительный период. Прежде всего, лето и осень, когда мы не смогли провести многие мероприятия. Ведь осенний период традиционно самый высокий в выставочной индустрии. Эта помощь, которую мы дважды получали, позволила сохранить костяк коллектива и продолжить деятельность", — подчеркнул генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан. Сейчас в компании с оптимизмом смотрят в будущее и строят планы на 2022 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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