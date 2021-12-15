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Банк "Открытие": 57% жителей ПФО считают уходящий 2021 год удачным

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 60% жителей Приволжья считают, что 2021 год был для них не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем. Худшей чертой уходящего года 57% назвали ограничения из-за COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

52% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 5% очень удачным. Скорее неудачным уходящий год считают 36% респондентов, еще 7% — крайне неудачным.

По мнению 43%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 15% назвали его таким же хорошим. 19% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 23% — таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (44%), отличный отдых (25%), увеличение дохода и гармонию в личных отношениях (по 23%), открытие нового хобби (22%). У 14% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) наши сограждане считают ограничения в связи с пандемией (58%), отсутствием возможности путешествовать (36%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (33%), снижение доходов (32%). 18% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 5% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (34%) финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 24% оно незначительно улучшилось, еще у 6% — резко улучшилось.

Незначительно ухудшилось в 2021 году финансовое положение у 24% жителей округа, значительно — еще у 8%.

Лишь 24% опрошенных смогли попутешествовать в 2021 году. 18% отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 15% — из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (34%).

Из тех 24%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 70% путешествовали исключительно по России, 30% удалось побывать за рубежом. При этом 64% путешествовавших по России и 79% выезжавших за рубеж сумели сделать это всего один раз за год.

61% жителей Приволжья не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее 21% открыли накопительный счет, 18%- банковский вклад, 9% покупали акции и облигации, 5% инвестировали в недвижимость, еще 7% инвестировали в другие финансовые инструменты.

63% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 21% брали потребительский кредит, 19% оформляли кредитную карту, 5% решились на ипотеку и 2% взяли кредит на развитие бизнеса.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 8–13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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