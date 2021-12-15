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"Ростелеком" подвел итоги X Всероссийского онлайн-чемпионата "Изучи интернет — управляй им!"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!", организованный ПАО "Ростелеком" и Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Роскомнадзора. В этом году участниками онлайн-чемпионата стали более 16 000 школьников и студентов до 18 лет из разных уголков страны, а за десять лет существования проекта — свыше 116 000 учащихся.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Каждый игрок за 60 минут должен был выполнить задания, посвященные цифровому государству, цифровой экономике, электронному образованию, умному городу, проверить свои знания в области интернет-технологий и повысить уровень цифровой грамотности. Участники чемпионата смогли выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды.

Лидерами индивидуального зачета стали:

I место — Назарян Каселина (д. Кулиш, Иркутская область);

II место — Илья Никульчиков (г. Петергоф, Санкт-Петербург);

III место — Алёна Красакова (г. Новокуйбышевск, Самарская область);

IV место — Яна Смирнова (г. Москва);

V место — Арина Нерода (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край).

Победителями командного зачета стали:

I место — команда N9neTeen, капитан Тахир Латыпов (с. Киргиз-Мияки, Республика Башкортостан);

II место — команда GoldBrowser, капитан Иван Воробьев (г. Орехово-Зуево, Московская область);

III место — команда Power rangers, капитан Суайбат Абдулаева (г. Махачкала, Республика Дагестан);

IV место — команда "МБОУ Новомихайловская СОШ", капитан Анатолий Кирсанов (с. Новомихайловка, Новосибирская область);

V место — команда "Инфознайки", капитан Денис Пшенников (д. Кулиш, Иркутская область).

Победители получат дипломы и ценные призы от организаторов. Участники, не занявшие призовых мест, могут скачать именной онлайн-сертификат в личном кабинете.

"Завершился юбилейный X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!", в очередной раз он продемонстрировал высокий уровень заинтересованности школьников и педагогов в освоении новых знаний в области цифровых технологий и интернет-безопасности, без которых в современном цифровом государстве молодому поколению не обойтись. Отрадно, что в нашем чемпионате принимают участие ребята практически из всех регионов страны. Особую благодарность заслуживают педагоги и воспитатели, именно они в качестве капитанов команд помогали своим учениками осваивать знания в области интернет-технологий. И именно они закладывают вектор профессионального развития своих учеников!" — сказал директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"Мы очень рады, что так много юных пользователей интернета принимают участие в нашем конкурсе. Онлайн-чемпионат позволяет не только проверить, но и одновременно подтянуть знания о цифровых технологиях, соревнуясь с сильными, подкованными в области ИТ, соперниками. Мы также рассчитываем, что совместный проект с Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ вызовет интерес школьников к соответствующим профессиям. Сегодня очень важно уметь безопасно пользоваться всеми преимуществами интернета, знать главные ИТ-тренды, разбираться в цифровых технологиях будущего, ведь именно они скоро станут новой реальностью", — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности "Ростелекома" Юлиана Соколенко.

"Изучи интернет — управляй им" — образовательный интерактивный проект, который поможет узнать устройство цифровых технологий, стать опытным интернет-пользователем и научиться безопасному серфингу в сети. Проект состоит из игрового портала, мобильного приложения с тестами, викторины, словаря интернета, онлайн-турниров и ежегодного всероссийского онлайн-чемпионата для школьников.

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