22 человека тушили двухэтажный дом на полуострове Копылово в Тольятти

В среду, 15 декабря, примерно в 18:48 произошел пожар на ул. Бурлацкой, 88 на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В указанном месте горел двухэтажный кирпичный дом на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 22 человека. Пожар им удалось ликвидировать в 21:20.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.