Ресторанам и барам Самарской области разрешено работать до часа ночи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разрешил продлить работу ресторанов и баров до часа ночи. Такое постановление вышло в четверг, 16 декабря, за подписью главы региона, сообщается на официальном портале областного правительства.
"Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Работа навынос и в режиме доставки в это время разрешена", — говорится в сообщении.
Речь идет об организациях, оказывающих услуши общественного питания — ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных и фуд-кортах.
Ранее заведения общепита могли принимать гостей до 23:00.
Контроль за выполнением этого постановления Дмитрий Азаров оставил за собой, говорится в документе.
Последние комментарии
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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно