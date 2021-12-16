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Губернатор Власть и политика

Ресторанам и барам Самарской области разрешено работать до часа ночи

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров разрешил продлить работу ресторанов и баров до часа ночи. Такое постановление вышло в четверг, 16 декабря, за подписью главы региона, сообщается на официальном портале областного правительства.

"Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Работа навынос и в режиме доставки в это время разрешена", — говорится в сообщении.

Речь идет об организациях, оказывающих услуши общественного питания — ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных и фуд-кортах.

Ранее заведения общепита могли принимать гостей до 23:00.

Контроль за выполнением этого постановления Дмитрий Азаров оставил за собой, говорится в документе.

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