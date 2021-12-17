Пожар на Молодогвардейском спуске в Самаре ликвидировали

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В пятницу, 17 декабря, в 10:47, ликвидирован пожар на Молодогвардейском спусе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области