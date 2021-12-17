Пожар на Молодогвардейском спуске в Самаре ликвидировали

В пятницу, 17 декабря, в 10:47, ликвидирован пожар на Молодогвардейском спусе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в шестом часу утра загорелось двухэтажное находящееся на реконструкции административное здание на Молодогвардейском спуске, 2. Горел второй этаж здания и кровля.
Погибших и пострадавших нет. В 8:20 пожар локализовали на площади 450 кв. м, а в 10:47 — ликвидировали.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?