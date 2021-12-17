Более 90 человек тушат пожар на Молодогвардейском спуске в Самаре

В пятницу, 17 декабря, в 5:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании, находящимся реконструкции, на ул. Молодогвардейский спуск, 2 в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там происходит горение второго этажа здания с выходом на кровлю. Был объявлен повышенный ранг вызова — "Пожар № 2". Для тушения был привлечен 91 человек, использовалось 35 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции "Самара".

В региональном управлении МЧС России отметили, что угрозы распространения пожара огнеборцами не допущено. В 8:20 пожар локализован на площади 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет.