Более 90 человек тушат пожар на Молодогвардейском спуске в Самаре

В пятницу, 17 декабря, в 5:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании, находящимся реконструкции, на ул. Молодогвардейский спуск, 2 в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там происходит горение второго этажа здания с выходом на кровлю. Был объявлен повышенный ранг вызова — "Пожар № 2". Для тушения был привлечен 91 человек, использовалось 35 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд с железнодорожной станции "Самара".
В региональном управлении МЧС России отметили, что угрозы распространения пожара огнеборцами не допущено. В 8:20 пожар локализован на площади 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?