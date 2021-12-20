16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ситилинк открыл новый магазин в Самаре Мост через реку Крымза в Сызранском районе отремонтирует "Виадук" В Самарской области после капремонта введены в эксплуатацию 19 км подъезда к Ульяновску от трассы М-5 "Урал" Из Самары до Казани будут ходить "Метеоры" На ремонт дороги и двух мостов в Алексеевском районе выделили полмиллиарда рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в Wink

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов "Кибербезопасность для детей и взрослых". Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением "Группа товарищей". Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала в том числе эксперты по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

"Сегодня наибольшую угрозу для безопасности детей представляют не леса, болота или дикие звери (всё то, что называется естественной средой), а ставшая уже привычной цифровая среда. Технологический разрыв между поколением современных детей и родителей привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным. Для них главное по-прежнему, чтобы ребенок не шлялся по улице с подозрительной компанией. Поэтому уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах — наши видеоролики созданы специально для этого", — отметил Даниил Бергер.

"Ростелеком" как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важным подготовку детей к жизни в современных условиях. Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Видеокурс по кибербезопасности будет полезен как детям, так и взрослым, чтобы вовремя расслышать тревожные звоночки. К созданию роликов были привлечены настоящие профессионалы, включая экспертов по информационной безопасности нашей дочерней компании "Ростелеком-Солар", — сказала вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома" Кира Кирюхина.

В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные предложения, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают на доступном языке, разбирая реальные жизненные ситуации.

"Виртуальная реальность"

Две подруги на опыте узнают, что профиль в соцсети может сильно отличаться от реального человека. Как не стать жертвой преступника, создавшего себе привлекательный образ в сети?

"Лучший подарок"

Радостные поиски подарка на день рождения закончились печально — мошенник украл все деньги со счета! Какие простые правила помогут детям не совершить такую же ошибку, как героиня фильма?

"Максимальный репост"

На телефон поступает тревожное сообщение… Как с ним поступить? Переслать другу? Или сначала проверить, насколько правдивым является это сообщение? Что может произойти, если все будут пересылать друг другу непроверенную информацию?

"Калькулятор"

Подросток решил заработать на новый телефон, заинтересовавшись одним очень подозрительным предложением о работе. Но быстро разочаровался в своей идее, узнав, сколько на самом деле получают наркокурьеры — от 8 до 15 лет заключения.

"Ты не один"

Случайное нелепое фото Егора попадает в сеть, и теперь он подвергается кибербуллингу — насмешкам и издевательствам в сети. Как ребенок может справиться с ситуацией? Что он может сделать самостоятельно, а в чем ему понадобится помощь взрослых?

"На игре"

Варя вступает в опасную сетевую игру для подростков. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не замечают, что происходит с девочкой. Равнодушие окружающих едва не стало причиной трагедии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2