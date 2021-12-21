Энергетики "Т Плюс" напоминают о правилах безопасности

Накануне похолодания филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" напоминает жителям региона о важных правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

В первую очередь горожанам следует воздержаться от нахождения рядом с надземными теплотрассами и тепловыми камерами. Перепады температур наружного воздуха повышают вероятность возникновения дефектов на коммуникациях, что может представлять угрозу для здоровья и жизни. Не нужно оставлять личные автотранспортные средства на люках теплокамер. Кроме того, особое внимание следует обратить на нахождение детей рядом с коммуникациями: теплосети и иные энергообъекты не являются местом для игр.

В случае, если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

- отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- предупредите окружающих об опасном месте.

Теплоэнергетики напоминают, что о любых дефектах на теплосетях или отсутствии крышки люка на теплокамере горожане могут сообщить в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60; тепловые сети Сызрани - (8464) 929-2-51; тепловые сети Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.