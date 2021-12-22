В Самаре временно закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке

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В Самаре с 23:00 22 декабря до 6:00 23 декабря будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в районе пос. Зубчаниновка. Об этом сообщает КбшЖД.

Фото: предоставлено КбшЖД