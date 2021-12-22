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Более миллиона фильмов посмотрели клиенты Tele2 за минуты в этом году

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала, какие киноленты выбирают пользователи услуги "Обмен минут на кино". В 2021 году они потратили для обмена 117 млн минут и посмотрели таким образом более 1 млн фильмов от видеосервиса Wink. Теперь услуга стала еще доступнее — с 15 декабря 2021 года обменять минуты на кино могут абоненты всех тарифов Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

В канун праздников, когда просмотр кино особенно важен для новогоднего настроения, компания расширяет перечень тарифов, где доступен сервис. Теперь клиенты всех тарифов Tele2 могут обменять минуты на кино. Просмотр фильмов доступен на пяти любых устройствах — от смартфона до Smart TV. Компания также подготовила подборку кинокартин для зимних каникул. Клиенты Tele2 смогут посмотреть за минуты фильмы: "Необыкновенная история на Рождество" (12+), "Лавка чудес" (0+), "Полярный экспресс" (6+), "Гринч" (6+), "Отпуск по обмену" (16+), "Плохой Санта" (16+), "Пережить Рождество" (12+), "Елки" (12+), истории о Гарри Поттере (12+) и многие другие киноленты.

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов, обменявших минуты на кино в уходящем году. Чаще всего услугой пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Иркутска. Всего в 2021 году зрители посмотрели более миллиона фильмов от видеосервиса Wink, обменяв более 117 млн минут.

В число самых популярных для обмена фильмов в 2021 году вошли лирическая комедия "Батя" (16+), триллер о борьбе с зимней стихией "Ледяной драйв" (16+), оскароносный анимационный фильм "Душа" (6+) и южнокорейская драма "Паразиты" (18+).

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Сегодня многие говорят, что данные — это новая валюта. Мы пошли дальше и поняли, что время тоже новая валюта. Вернуть два часа жизни нельзя, но потратить их можно по-разному: поговорить с человеком или посмотреть фильм. Идея лежала на поверхности. В коллаборации с видеосервисом Wink мы перевели каталог фильмов в хронометраж и в апреле запустили сервис обмена минут на кино. Популярность услуги говорит о том, что наше новаторство удалось. В конце года мы решили расширить аудиторию пользователей киноминут, теперь сервис стал доступен абонентам всех тарифов. В предстоящие новогодние праздники многие россияне отправятся в поездки к родным и друзьям, другие — проведут зимние каникулы дома в кругу семьи. Возможность обменять минуты на кино станет хорошей альтернативой кинозалу, фильмы можно посмотреть на смартфоне в дороге либо дома перед экраном телевизора".

Напомним, что обменять минуты на кино абоненты могут на сайте или в мобильном приложении Tele2. В каталоге представлено более 4000 фильмов разных жанров: комедии, боевики, драмы, семейное кино, мультфильмы, ленты на языке оригинала, документальное и образовательное кино. Подробнее — на tele2.ru.

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