Билайн бизнес совместно с командой "ИКСАР" впервые в России протестировал промышленные AR очки c 5G

Отечественное ПО на AR-очках с 5G показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн в России.

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") совместно с АО "Инлайн Груп" испытали работу программного обеспечения "ИКСАР" на первых в России промышленных AR-очках с поддержкой 5G.

В лаборатории 5G билайн состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видеовызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы "ИКСАР". В ходе тестирования и эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.

Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы "Удаленный помощник" обеспечивает видеовызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильными устройствами и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ.

Новое поколение связи, промышленные AR-очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию "Connected Worker" — обеспечивают эффективность и безопасность так называемых "полевых сотрудников".

Главное преимущество AR-очков с сим-картой — сотрудник всегда находится на связи и не зависит от качества и скорости Wi-Fi, внешних LTE-модемов или других устройств, все передаваемые данные надежно защищены.

В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн. При этом скорость загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставима с выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.

"Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел", — прокомментировал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.

"Мы довольны результатами тестирования, и я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время — залог принятия правильных решений и верно выполненных задач", — отметил директор по инновациям АО "Инлайн Груп" Игорь Гулянский.