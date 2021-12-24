16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2022 г. отремонтируют очередной участок дороги до Ширяево В новогодние праздники жителям Самары доступны 37 направлений полетов Начальник КбшЖД: "В 2021 году мы показали рост практически во всех направлениях" В 2022 г. планируется пустить премиальную "Ласточку" по маршруту Самара - Пенза - Саранск - Москва Ситилинк открыл новый магазин в Самаре

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн выяснил, как россияне собираются отмечать Новый год и ждут ли подарков

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Исследование провел сервис билайна "Мобильные опросы". Так, абсолютное большинство (89% респондентов) собираются отмечать праздник, причем делать это намерены практически исключительно дома (71%) или в гостях (16%). Лишь немногие собираются отправиться в путешествие (2%) или в дом отдыха (3%).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Стандарт компании на Новый год — от 3 до 4 человек (51%), на втором месте — состав из 5-7 участников (24%).

Абсолютное большинство (87%) намерены поставить елку! Причем большая часть опрошенных отдают предпочтение искусственной (68%) и лишь немногие — настоящей (19%).

Поводом для приобретения естественной елки чаще всего стал запах хвои (48%), но некоторые также считают, что это более экологичный способ отметить Новый год (19%) или же, что так красивее и эстетичнее (19%).

К выбору искусственной елки опрошенных чаще всего располагает экология (53%): настоящее дерево рубить жалко! Из других причин часто называют простоту в использовании и установке (23%) и доступную цену искусственного дерева (12%).

Большинство опрошенных собираются наряжать елку, в том числе советскими украшениями (73%), но далеко не все (27%). Радикально разделились мнения и по поводу того, что должно быть на верхушке елки — красная звезда (30%), какая-то другая звезда (15%), иное украшение (38%) или совсем ничего (10%).

Вопросом подарков большинство решило озаботиться заранее. Чаще всего их покупают за пару недель до даты (42%) или за неделю (16%). Самые запасливые приготовились еще до декабря (25%). Но есть и те, кто отложил все до последнего момента (11%). Совсем не покупают подарки единицы (5%).

К счастью, большинство респондентов ждут подарок. При этом многие пока не знают, что им подарят (40%), некоторые лишь догадываются (15%), но многие решили не испытывать удачу и все обговорили заранее (20%). Увы, четверть респондентов (25%) подарков не ждет.

Дарить подарки собираются уже после наступления Нового года (68%), но некоторые ждать не намерены (32%).

Салют не является популярным атрибутом праздника. Большинство совсем не планирует запускать его (54%), некоторые намерены наблюдать за запусками со стороны (12%) или же будут запускать сами (15%).

А вот поздравление президента и новогодние куранты — неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые — из-за поздравления (68%), некоторые — только для боя курантов (21%).

Большой официальный новогодний корпоратив — сегодня редкость (15%), но некоторые собираются организовать его с коллегами сами (15%) или просто сходить по случаю праздника отдохнуть с коллегами (18%). Остальные респонденты либо не работают (23%), либо корпоративов не ждут (25%).

Отдыху длиной в 10 дней большинство радо и считает такой срок оптимальным (58%), правда, кому-то и этого мало (12%). А кому-то много (14%).

В опросе приняли участие более тысячи человек из разных городов России. Обязательным условием для участия пользователей в опросе является предоставление согласия на обработку данных в целях проведения исследования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2