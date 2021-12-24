Цифровизация нового года: выбираем подарки для продвинутых друзей

Подари ты мне… цветочек аленький. У отца Настеньки из сказки Аксакова была хотя бы какая-то конкретика. В ситуации, когда непонятно что дарить, оказывался каждый. Хочется приятно удивить интересным или полезным сюрпризом и вписаться в разумный бюджет. Возможно поэтому, согласно опросам, треть россиян уже хотя бы раз дарили виртуальные презенты. В 2020 году, по данным сервиса Яндекс.Реклама, число запросов об онлайн-подарках удвоилось по сравнению с 2019, в этом декабре оно на 30% превышает прошлогодние показатели, и на декабрь прогнозируют еще больший всплеск активности пользователей. В каких случаях цифровой сертификат оказывается лучше дежурного геля для душа или бесполезного набора посуды, разбиралось издание "Волга Ньюс".

Зачем дарить виртуальный подарок

Цифровые подарки можно выбрать дома, по дороге на работу, без погружения в предновогоднюю суету в торговых центрах. Никаких угрызений совести, если заказать несколько одинаковых сертификатов или сервисов, адресаты вряд ли узнают об этом и не обидятся. Digital-презенты, не привязанные к региону, легко отправить приятельнице из соседнего подъезда и школьному другу из Владивостока точно в срок. Главный недостаток таких подарков один — их не возьмешь в руки, но за пользу и разнообразие содержания отсутствие коробки и бантика можно простить.

Что подарить

Россияне проводят в сети треть суток и постепенно начинают обустраивать свою метавселенную. Это новая сфера, где чем невероятнее презент, тем больше эффект, который приносит дивиденды в лайках и новых подписчиках. Фанаты социальных сетей обрадуются пресетам — готовому набору специальных фильтров и эффектов для обработки фото или видео. В тренд входит покупка виртуальной одежды, ее по достоинству оценят блогеры и поклонники компьютерных игр. Невероятный наряд, макияж, аксессуары добавляют на снимки и получаются реалистичные фотографии в удивительных образах от кибернетических инопланетных скафандров из жидкого серебра и кораллов до футуристичных кимоно из меха дракона. По данным Яндекса, самые популярные среди более традиционных подарков для реальной жизни — подписки на интернет-кинотеатры (33%), музыкальные сервисы (18%), онлайн-библиотеки (4%). Активные пользователи мобильного интернета будут рады полезному набору — дополнительным гигабайтам, бонусам для игр или лицензиям на антивирусную программу.

Как это сделать

Самый надежный вариант — воспользоваться популярной платформой с работающими на 100% решениями и несколькими вариантами подписок. Тем более, к праздникам в некоторых популярных приложениях появляется подобная функция. Например, клиенты Tele2 в этом году снова обретают силу новогодних волшебников и могут одарить виртуальными подарками всех близких или знакомых людей вне зависимости от того, услугами какого оператора они пользуются. В приложении "Мой Tele2" достаточно нажать на аватарку с помощником и по совместительству виртуальной снегурочкой Мией, ввести номер адресата, из предложенных искусственным интеллектом вариантов выбрать наиболее подходящий. Новогодний сюрприз готов. Тем более, дарить подарки без каких-либо затрат вдвойне приятно. Среди вариантов — пакеты минут или SMS, 2022 гигабайта трафика, подписки на месяц свободного от рекламы youtube или сеансов в онлайн-кинотеатре Wink, а также подарки от партнеров.

Еще один плюс виртуальных подарков — их можно купить в последний момент, даже 31 декабря в 8 вечера, спасти ситуацию и выглядеть прогрессивным и заботливым одновременно.