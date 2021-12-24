Дмитрий Азаров выступил с докладом на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию

В пятницу, 24 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, во время которого были подведены итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки и технологий, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы развития науки и реализации исследовательских проектов.

Стоит отметить, что совместному заседанию Госсовета и Совета по науке и образованию предшествовала большая подготовительная работа: на семинаре-совещании, которое прошло 22 декабря, экспертным сообществом из числа представителей органов власти, научных школ была проанализирована текущая ситуация и выработаны конкретные предложения по развитию науки.

Во время семинара-совещания губернатор Самарской области возглавил работу группы, которая обсуждала вопросы развития научно-образовательных центров мирового уровня. Выработанные предложения и инициативы Дмитрий Азаров представил президенту Владимиру Путину.

Главная цель состоит в том, чтобы быстро выводить российские технологии на отечественный рынок, замещая зарубежные. И эту роль, в том числе, призваны выполнять научно-образовательные центры. По инициативе главы государства в стране уже созданы 15 НОЦ, в деятельность которых вовлечено 576 организаций.

"Всеми научными организациями сети НОЦ разработано и передано для внедрения в производство 1230 технологий и высокотехнологичных продуктов. А общий объем научно-технологических работ НОЦ превысил 24 млрд рублей. Создано 4874 новых высокотехнологичных рабочих мест", — рассказал Дмитрий Азаров о результатах работы центров по итогам прошлого года.

Важно отметить, что Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр "Инженерия будущего". Он был создан по инициативе губернатора в 2019 году. Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республика Мордовия и Чувашия. По итогам работы за прошлый год НОЦ "Инженерия будущего" стал одним из лучших.

Именно поэтому губернатору Самарской области была представлена возможность в рамках заседания Госсовета рассказать о накопленном опыте по созданию и развитию НОЦ. Кроме того, руководитель региона выступил с рядом предложений, которые предварительно были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.

В первую очередь, Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость продления программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года — с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем 7 лет.

Кроме того, в целях формирования стройной правовой базы глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня. Это касается присвоения центрам особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции и услуг НОЦ, корректировки правовой базы закупок.

"Учитывая, что на уровне правительства России действует Комиссия по научно-технологическому развитию, предлагаем закрепить за ней задачу обеспечения согласованных действий федеральных органов власти по реализации проектов НОЦ; поручить данной комиссии провести оценку имеющегося научно-технологического и инновационного задела научно-образовательных центров, промышленных предприятий Госкорпораций, а также их "стыковки" на уровне технологических и научно-исследовательских разработок НОЦ", — отметил глава самарского региона.

В целях создания комфортных условий для работы Госкорпораций с НОЦ Дмитрий Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития, средства которого направляются на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ.

"Также предлагаем выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в "дорожные карты" отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами", — отметил Губернатор и счел необходимым создать в структурах федеральных институтов развития специализированные службы по поддержке проектов, реализуемых в рамках НОЦ.

При этом, в нормативных правовых актах, регулирующих получение грантов и субсидий, следует предусмотреть возможность предоставления преимуществ проектам НОЦ и право подачи заявок на конкурсы межвузовскими, межрегиональными группами на основе двухэтапного отбора. Такой принцип был применен при отборе молодежных лабораторий.

"Предлагаем осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще чем один раз в 7 лет, — вышел с еще одной инициативой Дмитрий Азаров. — При этом первую ротацию можно рассматривать по итогам 2024 года, когда действующие НОЦ должны обеспечить исполнение взятых на себя обязательств".

В целях развития образовательной деятельности НОЦ руководителем региона было предложено рассмотреть концепцию создания проекта "Мультиуниверситет" в качестве эксперимента по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей по стратегическим направлениям деятельности научно-образовательных центров Он будет работать по принципу приоритетности запросов индустриальных партнеров на базе лучших практик Центра "Сириус" с использованием формата "Сетевой университет", предложенного Агентством стратегических инициатив.

"Все обозначенные предложения выработаны с участием представителей научной общественности, университетов, промышленных предприятий. Получена предварительная поддержка профильных комитетов Госдумы, сенаторов Совета Федерации. Мы уверены, что при Вашей поддержке реализация данных поручений позволит создать на базе сети НОЦ мирового уровня инструмент стратегических изменений научно-технологического ландшафта России", — обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Путину. "Спасибо большое, очень содержательно", — отреагировал на выступление губернатора Президент страны.

Глава государства поблагодарил участников заседания за работу, которая длилась на протяжении всего уходящего года. По итогам обсуждения и представленных докладов он поручил правительству России доработать перечень поручений.

"Обязательно продолжим нашу работу в будущем, я говорил о десятилетии, так и надо сделать, по этому пути и пойдем, — резюмировал Владимир Путин. — Наукой нужно всегда заниматься. Нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы это было интересно, чтобы молодежь потянулась. У нас это получается". Главное — последовательно реализовывать все задачи.