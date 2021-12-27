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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут с выгодой подключить образовательные услуги "Ростелекома"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 дарит клиентам три месяца подписки на цифровой сервис образования "Ростелеком. Лицей". Абоненты оператора также могут вернуть 20% от стоимости услуг на счет мобильного телефона при подключении интернета или цифрового телевидения от "Ростелекома". Специальное предложение действует при покупке услуг в розничной сети Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

Клиенты мобильного оператора смогут три месяца бесплатно пользоваться цифровым сервисом образования "Ростелеком. Лицей". Онлайн-платформа объединяет уроки школьной программы с 1 по 11 классы и курсы по развитию. Материалы разработаны преподавателями ведущих вузов России в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. К урокам прилагаются тесты на закрепление материала, интерактивные подсказки и советы. С помощью "Лицея" выпускники могут также подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну, робототехнике, ментальной арифметике и другим темам. Для учеников младшего возраста — обучающие мультфильмы и тренажеры на развитие мышления. Контент портала регулярно пополняется новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений. Специальное предложение действует при покупке абонемента на девять месяцев в розничной сети Tele2 до 31 января 2022 года. Подробнее об акции — на сайте tele2.ru.

Клиенты Tele2 также могут получать кешбэк 20% от стоимости услуг "Ростелекома" на счет мобильного телефона в течение полугода. Предложение действует при подключении домашнего интернета, цифрового, интерактивного или кабельного телевидения в салонах Tele2. Акция продлится до 30 апреля 2022 года. Подробнее — на tele2.ru.

Летом 2020 года компании перешли к совместному управлению розничными системами "Ростелекома" и Tele2, что позволило объединить уникальные системы и ресурсы, улучшить клиентский опыт и повысить эффективность бизнес-процессов.

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