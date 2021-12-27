Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Анвара Бульхина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Самары Анвара Бульхина.
"От имени правительства Самарской области, жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Анвара Кашафовича Бульхина — президента АО "Самарская кабельная компания", почетного гражданина Самары и Самарской области, заслуженного работника промышленности Самарской области, заслуженного машиностроителя Российской Федерации.
Бесконечно больно и горько терять самых уважаемых людей губернии", — говорится в соболезновании.
Напомним, сегодня на 86-м году жизни скончался почетный гражданин Самары Анвар Бульхин.
"Анвар Кашафович для всех нас — учитель и наставник. Его работоспособность, самоотдача, преданность делу, уникальный талант руководителя восхищают. Его вклад в становление, укрепление и развитие Куйбышевского завода кабелей связи, ныне АО "Самарская кабельная компания", невозможно переоценить. Анвар Кашафович сам участвовал в возведении завода и, посвятив ему более 65 лет, стал "народным директором", поднявшим предприятие на высочайший уровень. Своим стремлением к знаниям, саморазвитию, умением мыслить на опережение, выстраивать эффективное взаимодействие с учеными, коллегами, партнерами и принимать взвешенные, эффективные решения в любых ситуациях. Анвар Кашафович способствовал постоянному совершенствованию производства, развитию кабельной промышленности и укреплению экономического потенциала региона. Его знают и ценят как высочайшего профессионала и замечательного человека не только в нашем регионе, но и в масштабе России, Европы и мира", — отметил губернатор.
Ветераны АО "Самарская кабельная компания" отмечают, что даже в самые трудные времена Анвар Кашафович заботился о рабочем коллективе: строил жилье, поднимал зарплату, занимался, как тогда говорили, соцкультбытом, — и тем самым прививал в коллективе традиции уважительного отношения к людям и труду.
"Уверен, воспитанная Анваром Кашафовичем плеяда молодых руководителей и последователей продолжит работать на благо нашей губернии и ее жителей. Своей активной общественной и благотворительной деятельностью Анвар Кашафович многое сделал для поддержки нуждающихся, реализации значимых для земляков проектов, улучшения качества их жизни. Вся Самарская область в эти дни скорбит вместе с коллегами, родными и близкими. Анвар Кашафович — великий труженик, мудрый лидер, деятель и патриот — навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", — заявил глава региона.
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Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно