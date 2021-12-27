На 86-м году жизни скончался почетный гражданин Самары Анвар Бульхин, сообщает городская дума.

"Вся трудовая деятельность Анвара Кашафовича была посвящена "Самарской кабельной компании" ("СКК", ранее - ПО "Куйбышевкабель"). Неординарные качества, такие как врожденное лидерство, энергичность, инициативность, позволили ему пройти путь от простого рабочего до руководителя предприятия", - говорится в некрологе.

Отмечается, что под руководством Анвара Кашафовича ЗАО "СКК" привлекло в регион иностранные инвестиции, стало одним из самых современных и высокотехнологичных в городе. Кабельная продукция предприятия использовалась для строительства Куйбышевского метрополитена и жилых домов.

"Ответственное отношение к работе, профессионализм и самоотдача позволили Анвару Кашафовичу Бульхину активно работать в статусе депутата и члена исполкома Куйбышевского горсовета четырех созывов с 1976 по 1988 годы", - напомнили в городской думе Самары.