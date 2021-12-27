Дмитрий Азаров вручил государственные награды выдающимся землякам

Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные, региональные и отраслевые награды жителям Самарской области — учителям, врачам, работникам предприятий, сотрудникам отрасли культуры, специалистам социальной сферы — тем, кто своим трудом создает успешное будущее региона.

"Сегодня в зале люди, которые вносят свой огромный вклад в развитие нашего региона, создание условий для самореализации личности. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы жизнь в нашем регионе от года к году становилась все счастливее, — обратился к участникам встречи губернатор, — Вы дарите людям свое тепло, заботу, своим примером стимулируете подрастающее поколение к ответственному отношению друг к другу, достижению результата, умению заботиться о тех, кому нужна помощь, строить уважительные, добрые, человеческие отношения. Уверен, пока такие люди есть в Самарской области, у нас точно все будет хорошо. Вы закладываете серьезный фундамент для успехов нынешних и будущих. Хочу вас за это искренне поблагодарить!".

В рамках торжественной церемонии целый ряд наград был вручен сотрудникам здравоохранения. Главному врачу Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Андрею Золотареву было присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Он более 33 лет работает в системе здравоохранения. Под его руководством в учреждении проведено полное переоснащение современным диагностическим, лечебным и хирургическим оборудованием. Сегодня больница Ерошевского — один из лучших офтальмологических центров России. Андрей Золотарев успешно совмещает руководство учреждением с лечебной работой, ежегодно проводя более 1000 консультаций и свыше 300 операций, отличающихся наиболее высокой сложностью.

"Под Вашим руководством делаются уникальные операции. Благодаря Вам у нас в регионе клиника, которой мы гордимся, которая служит примером для внедрения передовых технологий и разработок", — отметил Дмитрий Азаров, вручая награду.

"Каждая покоренная вершина хороша тем, что видишь вершины, которые еще предстоит достичь. Надеюсь, при Вашей дальнейшей помощи, Дмитрий Игоревич, мы еще многое сделаем для региона и наших земляков", — сказал Андрей Золотарев.

Начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин также был удостоен почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения РФ". В период распространения новой коронавирусной инфекции госпиталь в 10-дневный срок был из планового стационара перепрофилирован в инфекционный госпиталь, а коечный фонд реанимационного отделения увеличили в 4 раза. Основные пациенты больницы — лица старшего возраста с тяжелой и среднетяжелой формами COVID-19.

"Я благодарен своему коллективу, с которым мы смогли оперативно трансформироваться для оказания помощи людям в борьбе с COVID-19. Мы будем и дальше служить Самарской области и ее жителям", — сказал Александр Каширин.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" получила заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Светлана Солдатова, врач высшей квалификационной категории, работает в системе здравоохранения 29 лет.

"Мы чувствуем внимание, заботу и поддержку правительства Самарской области в непростой борьбе с вызовами современности. Это награда — награда всего нашего коллектива", — сказала Светлана Солдатова.

Дмитрий Азаров, вручив награду, подчеркнул: поддержка отрасли здравоохранения — главнейший приоритет в работе региональных властей.

"Мы увеличиваем уровень финансирования системы здравоохранения, строим новые больницы, обновляем транспорт учреждений. Спасибо Вам лично и коллективу поликлиники, всем медикам региона за труд, который невозможно переоценить", — отметил губернатор.

Были отмечены и работники образования Самарской области. Благодарностью президента России была награждена педагог Академии для одаренных детей (Наяновой), заслуженный учитель РФ, почетный работник сферы образования РФ, победитель конкурса "Преподаватель года — 2019" Ирина Завершинская. Ее ученики по итогам государственной аттестации показывают высокие результаты, становятся победителями региональных этапов всероссийских олимпиад школьников и различных конкурсов.

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ села Старая Рачейка муниципального района Сызранский Ольга Шигина получила почетное звание "Народный учитель Самарской области". "Прошло уже 45 лет с того момента, как я впервые перешла порог нашей школы и работаю в ней. Я очень благодарна своим коллегам, детям, их родителям за плодотворную совместную работу. И благодарна Вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку отрасли образования во всей области", — сказала Ольга Шигина.

Флюра Дашкевич более 30 лет работает в школе села Ягодное муниципального района Ставропольский. Сначала преподавала математику, последние 14 лет возглавляет образовательное учреждение. Ежегодно 95% выпускников школы села Ягодное успешно поступают в вузы. За значительный вклад в сферу образования Флюре Дашкевич было присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области".

"Спасибо руководству страны, региональным властям, и лично Вам, Дмитрий Игоревич, за то, что в последние годы создаются новые возможности для развития наших детей. Так в рамках нацпроекта "Образование" в нашей школе открылся центр образования "Точка роста". Он очень востребован среди наших ребят", — отметила директор.

Почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области" получила Светлана Борисова — заведующая детским садом № 17 поселка Новосемейкино Красноярского района. В дошкольном образовании она трудится более 37 лет. "Задача дошкольного образования — заложить фундамент в то, чтобы вырастить достойных граждан великой страны", — отметила Светлана Борисова.

Заслуженные награды получили и специалисты социальной защиты. Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области" удостоилась Светлана Исакова — заместитель руководителя ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Западного округа".

"Это награда для всех работников нашей сферы. Мы выполняем все поставленные задачи, какими бы они не были сложными. Ведь весь наш путь — это работа на благо жителей Самарской области. И приятно отметить, что с каждым годом в нашем регионе мер поддержки людей становится все больше", — сказала Светлана Исакова.

"Сегодня у нас действует 127 мер социальной поддержки населения. К вам регулярно обращаются тысячи людей — все процессы надо администрировать, собирать и обрабатывать документы, контролировать. Это большой и тяжелый труд. Спасибо вам за эту работу на благо наших земляков", — поблагодарил Дмитрий Азаров.

Среди представителей сферы культуры награду получила Елена Канигина, которая до мая 2021 года занимала должность директора самарской областной детской библиотеки. Всего в этом учреждении, которое неоднократно становилось призером всероссийских конкурсов, она проработала более 40 лет. Елене Канигиной присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области".

Почетным званием "Заслуженный артист РФ" был отмечен самый титулованный баянист России, чемпион мира по баяну, художественный руководитель международного конкурса "Виват, Баян!" и фестиваля "Душа Баяна" Сергей Войтенко.

За профессиональный и добросовестный труд были также отмечены рабочие заводов и предприятий. Среди них газорезчик цеха металлоконструкций АО "ТЯЖМАШ" Сергей Тарасов, которому Глава регион вручил почетный знак Трудовой Славы, и водитель автобуса МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие" Сергей Пасько, получивший почетное звание "Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области". Награды также получили представители сферы юриспруденции, которая, как отметил Дмитрий Азаров, сегодня в регионе находится на очень высоком уровне, что сыграло свою роль в получении Самарой права разместить у себя Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров поздравил всех с заслуженными наградами. "Спасибо за ваш труд, за процветание нашего региона. Спасибо за все то, что вы делаете для всех жителей Самарской области. В городах и районах нашей губернии живут удивительные люди, которые отдают все силы людям и родной земле", — сказал глава региона.