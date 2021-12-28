"Дом по другим правилам" Tele2 открывает новогодний сезон

Tele2 приглашает с пользой провести новогодние праздники в "Доме по другим правилам". На январских каникулах гостей проекта ждет специальный контент, актуальный в это праздничное время — они узнают, как правильно ставить цели на будущий год, обрабатывать мобильные фотографии, готовить блюда разных стран мира и многое другое.

В гостях у Tele2 каждый найдет себе занятие по душе. В новогодние праздники гости диджитал-пространства смогут вдохновиться новыми видео, подготовленным специально для праздничных дней. Например, в лектории от проекта "Синхронизация" можно будет узнать, как правильно подводить итоги уходящего года, ставить и достигать цели — в канун Нового года эта тема является актуальной для многих. Для тех, кто в праздники не может обходиться без фото для социальных сетей, организуют лекцию по мобильной съемке. А тем, кто задумывается о правилах хорошего тона на праздничных приемах и вечеринках, расскажут об основах современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.

На виртуальной кухне "Дома по другим правилам" можно будет совершить гастрономическое путешествие и повторить вслед за шеф-поварами кулинарные шедевры израильской, итальянской и европейской кухни. Эксперименты ждут пользователей и в разделе "Бар", где известные бармены раскроют секреты своих фирменных коктейлей. Партнерами гастрономической части "Дома" станут такие популярные заведения, как Mitzva Bar (г. Москва), Tagliatella Caffe (г. Санкт-Петербург), "Детектив, где вы?" (г. Краснодар) и "Мечтатели" (г. Санкт-Петербург).

В Tele2 позаботились и о тех, кто ведет здоровый образ жизни. Команда компании Pro Trener проведет спортивные онлайн-занятия как в зале, так и на свежем воздухе. Гостей "Дома" познакомят с тем, как быстро привести себя в форму после праздников, подготовиться к зимним пробежкам и тренироваться, не отходя от рабочего стола.

В праздники особое новогоднее настроение создает и просмотр кино. Поэтому посетителей кинозала "Дома" ждет особое предложение от видеосервиса Wink — до 31 января пользователи смогут целый месяц бесплатно смотреть более 50 000 фильмов и сериалов мировых студий, а также 300 ТВ-каналов. Подробнее — на сайте.

"Дом по другим правилам" начал принимать гостей в период самоизоляции в апреле 2020 года. С момента открытия в "Дома" в нем побывало около 5 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. В "Доме" не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

"Мы создавали "Дом по другим правилам" в начале пандемии, чтобы предложить нашей аудитории идею, как с пользой проводить время в домашней обстановке. Но пользователи не потеряли интерес к проекту, поэтому мы развиваем его дальше. В этот раз мы предлагаем гостям "Дома" актуальный новогодний контент. Можно заходить на ресурс каждый день каникул и каждый раз вдохновляться какой-то новой идеей — например, посмотреть лекцию от профессионального психолога о том, как подвести итоги года и поставить цели на будущий год. А потом уделить этому время и грамотно выстроить свои личные планы. В другой день можно посмотреть мастер-класс от шеф-повара и порадовать близких кулинарным шедевром. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем интересно провести время в нашем "Доме по другим правилам"!"