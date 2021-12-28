Дмитрий Азаров встретился с юными участниками акции "Елка желаний"

Во вторник, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции "Елка желаний", чьи открытки с пожеланиями он снял несколько дней назад с новогоднего дерева.

Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.

Напомним, традиционно в преддверии Нового года в Самарской области проводится масштабная акция "Елка желаний", в рамках которой жители региона дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с земляками новогодние мечты детей исполняет и губернатор Дмитрий Азаров. В субботу глава региона снял с елки, стоящей в здании областного правительства, сразу семь открыток, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза.

Сегодня Дмитрий Азаров пригласил ребят на праздничное чаепитие. "Вы направляли письма Деду Морозу, мне их от него передали вместе с подарками", - обратился к детям глава региона. - Расскажите о себе - чем увлекаетесь, как у вас этот год прошел, чего ждете от нового года".

Татьяна Григорьева учится в 5 классе Самарского лицея информационных технологий на "4" и "5", побеждает в олимпиадах по математике, информатике и английскому языку, профессионально занимается плаванием в спортивной школе СШОР №8. "Я участвовала в соревнованиях, получила 2-й взрослый разряд. В новом году хочу получить 1-й взрослый. Еще люблю конный спорт", - сказала Татьяна Григорьева. У Деда Мороза девочка попросила смарт-часы.

Сызранец Егор Глушков учится в детской школе искусств, занимается в детском театре "Маскарад", добиваясь серьезных успехов и побед в различных конкурсах. "Я играл в спектаклях "Зайка-зазнайка" и "Тараканище", получал дипломы. В новом году готовлюсь выступать в других спектаклях", - рассказал юный актер. В подтверждение своих талантов мальчик сыграл отрывок из постановки. Егор также увлекается игрой на балалайке и загадал на Новый год получить современный инструмент. Александра Конова в этом году стала первоклассницей. Помимо учебы, она любит петь и читать стихи. В письме Деду Морозу Саша попросила о смартфоне, чтобы на переменах звонить маме.

Кристина Козлова из села Большая Глушица занимается легкой атлетикой и художественной самодеятельностью в местном Доме культуры. "У Деда Мороза ты попросила издание "Красная книга России". Любишь природу?" - поинтересовался Дмитрий Азаров. "Люблю животных, природу, растения. Дома у нас есть цветы, живут кошка и собака", - ответила 10-летняя Кристина. Восьмилетний Александр Степаненко сообщил, что любит футбол, и попросил на Новый год форму футбольного клуба "Крылья Советов". Саша рассказал главе региона, что тренируется дважды в неделю, играет на позиции форварда и в будущем хочет попасть в основной состав "Крыльев Советов".

Шестилетняя Валерия Луканова участвует в конкурсах художественной самодеятельности: танцует, поет, занимается декоративно-прикладным творчеством. На Новый год она загадала получить куклу и пропись. Татьяна Кеняйкина учится в 4 классе, посещает занятия хореографией, любит рисовать, играть в шахматы, танцевать, она - победительница региональных конкурсов. Татьяна в письме к Деду Морозу попросила портативный синтезатор.

За чаепитием глава региона расспросил ребят о том, какие блюда они предпочитают на праздничном столе, как готовятся к встрече Нового года, какие книги любят. А дети, в свою очередь, поинтересовались у губернатора, какие сказки он читал своим детям и есть ли у него домашние животные.

"Сказки читал самые разные, иногда я сам их для детей придумывал", - рассказал Дмитрий Азаров, - Дома у меня живет замечательный кот Степан. Он был в сложной ситуации: прежние хозяева из-за аллергии не могли его держать у себя. И я его забрал".

В завершение встречи Дмитрий Азаров вручил детям подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу в рамках акции "Елка желаний". "Друзья мои, с наступающим вас Новым годом! Желаю вам и вашим близким здоровья, успешной учебы, радости от того, что происходит с вами и вашими друзьями, близкими. Желаю хороших отметок, хорошего завершения учебного года, отдыха, желаю также расти умными, красивыми, замечательными детьми", - пожелал ребятам Дмитрий Азаров.

"Желаем Вам счастья, успехов в работе, и пусть все в жизни будет хорошо!" - пожелали дети главе региона, вручив ему свои подарки - новогодние поделки, набор елочных игрушек и рисунок.