Дмитрий Азаров встретился с юными участниками акции "Елка желаний"

Во вторник, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции "Елка желаний", чьи открытки с пожеланиями он снял несколько дней назад с новогоднего дерева.
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
Напомним, традиционно в преддверии Нового года в Самарской области проводится масштабная акция "Елка желаний", в рамках которой жители региона дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вместе с земляками новогодние мечты детей исполняет и губернатор Дмитрий Азаров. В субботу глава региона снял с елки, стоящей в здании областного правительства, сразу семь открыток, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза.
Сегодня Дмитрий Азаров пригласил ребят на праздничное чаепитие. "Вы направляли письма Деду Морозу, мне их от него передали вместе с подарками", - обратился к детям глава региона. - Расскажите о себе - чем увлекаетесь, как у вас этот год прошел, чего ждете от нового года".
Татьяна Григорьева учится в 5 классе Самарского лицея информационных технологий на "4" и "5", побеждает в олимпиадах по математике, информатике и английскому языку, профессионально занимается плаванием в спортивной школе СШОР №8. "Я участвовала в соревнованиях, получила 2-й взрослый разряд. В новом году хочу получить 1-й взрослый. Еще люблю конный спорт", - сказала Татьяна Григорьева. У Деда Мороза девочка попросила смарт-часы.
Сызранец Егор Глушков учится в детской школе искусств, занимается в детском театре "Маскарад", добиваясь серьезных успехов и побед в различных конкурсах. "Я играл в спектаклях "Зайка-зазнайка" и "Тараканище", получал дипломы. В новом году готовлюсь выступать в других спектаклях", - рассказал юный актер. В подтверждение своих талантов мальчик сыграл отрывок из постановки. Егор также увлекается игрой на балалайке и загадал на Новый год получить современный инструмент. Александра Конова в этом году стала первоклассницей. Помимо учебы, она любит петь и читать стихи. В письме Деду Морозу Саша попросила о смартфоне, чтобы на переменах звонить маме.
Кристина Козлова из села Большая Глушица занимается легкой атлетикой и художественной самодеятельностью в местном Доме культуры. "У Деда Мороза ты попросила издание "Красная книга России". Любишь природу?" - поинтересовался Дмитрий Азаров. "Люблю животных, природу, растения. Дома у нас есть цветы, живут кошка и собака", - ответила 10-летняя Кристина. Восьмилетний Александр Степаненко сообщил, что любит футбол, и попросил на Новый год форму футбольного клуба "Крылья Советов". Саша рассказал главе региона, что тренируется дважды в неделю, играет на позиции форварда и в будущем хочет попасть в основной состав "Крыльев Советов".
Шестилетняя Валерия Луканова участвует в конкурсах художественной самодеятельности: танцует, поет, занимается декоративно-прикладным творчеством. На Новый год она загадала получить куклу и пропись. Татьяна Кеняйкина учится в 4 классе, посещает занятия хореографией, любит рисовать, играть в шахматы, танцевать, она - победительница региональных конкурсов. Татьяна в письме к Деду Морозу попросила портативный синтезатор.
За чаепитием глава региона расспросил ребят о том, какие блюда они предпочитают на праздничном столе, как готовятся к встрече Нового года, какие книги любят. А дети, в свою очередь, поинтересовались у губернатора, какие сказки он читал своим детям и есть ли у него домашние животные.
"Сказки читал самые разные, иногда я сам их для детей придумывал", - рассказал Дмитрий Азаров, - Дома у меня живет замечательный кот Степан. Он был в сложной ситуации: прежние хозяева из-за аллергии не могли его держать у себя. И я его забрал".
В завершение встречи Дмитрий Азаров вручил детям подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу в рамках акции "Елка желаний". "Друзья мои, с наступающим вас Новым годом! Желаю вам и вашим близким здоровья, успешной учебы, радости от того, что происходит с вами и вашими друзьями, близкими. Желаю хороших отметок, хорошего завершения учебного года, отдыха, желаю также расти умными, красивыми, замечательными детьми", - пожелал ребятам Дмитрий Азаров.
"Желаем Вам счастья, успехов в работе, и пусть все в жизни будет хорошо!" - пожелали дети главе региона, вручив ему свои подарки - новогодние поделки, набор елочных игрушек и рисунок.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно