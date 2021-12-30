Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

В четверг, 30 декабря, в Самарской области открылось первое детское паллиативное отделение на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина. Его возможности накануне Нового года оценил губернатор Дмитрий Азаров.
С идеей создания первого в регионе паллиативного отделения выступили руководитель благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест и основатель фонда Владимир Аветисян. Инициативу поддержал глава региона. Организация уже на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.
"Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных врачей, волонтеров, представителей благотворительных фондов. Но начальный импульс создала лично Ольга Юрьевна Шелест - совершенно удивительный человек, для которого нет чужой беды, чужих детей. Она нам подсказала, что создать такое отделение необходимо. Дальше совместно с фондом "ЕВИТА" благодаря поддержке Владимира Евгеньевича Аветисяна мы реализовали этот проект. Оснащение отделения - это благотворительная помощь фонда", - отметил Дмитрий Азаров.
Первые койки для паллиативных детей в регионе были созданы три года назад. "Места могли мигрировать из любого отделения, из любой 8- или 15-местной палаты. Непозволительно, когда тяжелобольной ребенок, который нуждается в санации, в кислородной поддержке, который кормится через зонд или со стомой, находится еще среди 10 или 14 детей. Это стресс и для мамы, и для ребенка, и для всех окружающих. Поэтому три года назад наш фонд оборудовал шесть отдельных одноместных паллиативных палат на базе больницы им. В.Д.Середавина и на базе Тольяттинской городской детской больницы. Но все мы понимали, что этого очень мало. Нужна была специализированная помощь, специализированное отделение, где таких детей знают, где таких детей не боялись бы, где в комплексе были бы все врачи, а ребенок не кочевал из отделения пульмонологии в отделение хирургии", - рассказала руководитель благотворительного фонад "ЕВИТА" Ольга Шелест.
"Ранее паллиативная служба была представлена выездными бригадами, диспансеризацией. Теперь в Самарской области появилось первое специализированное отделение паллиативной помощи детям. Таким образом каждый паллиативный ребенок будет постоянно находиться под наблюдением медработников - как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома, - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян и добавил, что подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России. - Поэтому мы являемся новаторами и будем продолжать развитие паллиативной службы".
В новом отделении - семь палат, благодаря художникам-волонтерам каждая оформлена в индивидуальном стиле. Стены украшают персонажи детских сказок и мультфильмов. Для того чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя комфортно, палаты оснащены не только всем необходимым медицинским оборудованием, но и телевизорами, кондиционерами, холодильниками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой. На этаже имеются отдельная душевая кабина и ванная комната.
"Главная задача, которая перед нами стояла, - создать условия, чтобы дети вместе со своими мамами, находясь в больнице, чувствовали себя как дома. И мы видим, что здесь нет ни одного больничного названия, здесь есть домики - домики лесника, художника, музыканта и так далее", - рассказал основатель благотворительного фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян. Он поблагодарил губернатора и правительство региона за содействие и помощь в создании отделения.
"Находясь в палате отделения, ребенок сможет получить помощь любого врача, который работает в педиатрическом корпусе больницы им. В.Д.Середавина. Врач придет, осмотрит его, сделает свои назначения, если будет необходима операция, его прооперируют, и он вернется сюда. Это огромный прорыв для Самарской области. И это большое счастье для всех родителей паллиативных детей, - не скрывая чувств, констатирует Ольга Шелест. - Все очень ждут открытия. Более того, на каждом этапе создания этого отделения мы советовались с родителями. Все это творчество, росписи на стенах - не только фонда "ЕВИТА" и врачей областной больницы, но и тех родителей, которые сюда приедут со своими детьми".
Кроме того, в отделении есть процедурный кабинет, комнаты для приготовления молочных смесей, ординаторская, сестринская и санитарные помещения. Все полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Создан и стоматологический кабинет для санации и лечения зубов детям.
В новом центре будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми. Специалистов в новом отделении достаточно. Есть врач по паллиативной медпомощи, педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, диетолог, психолог и медсестры. При необходимости будут привлекаться врачи других специальностей больницы им. В.Д.Середавина.
"У нас замечательный медицинский персонал, который будет постоянно помогать нашим пациентам и их родителям, - считает заведующая отделением Елена Калинина. - Уверена, что детям и их мамам у нас будет комфортно как дома. Мы планируем принять первых пациентов уже в январе. Родители ждут открытия нашего отделения, чтобы мы им помогали".
Будет создано и специальное мобильное приложение для родителей паллиативных детей, которые в любой момент времени смогут обратиться к врачам за помощью или за советом. Это позволит и медикам постоянно следить за здоровьем маленьких пациентов.
"Я очень рад, что у нас все получилось. Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек и родителей, аналогов сегодня нет, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаем. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек - тех, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия".
В настоящее время в реестре паллиативных состоит более двухсот маленьких пациентов. По нозологии основную долю составляют дети с неврологическими патологиями - 59%. 18% - генетические нарушения, 14% - врожденные пороки развития, 3% - онкология. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное питание.
В июне уходящего года по поручению главы региона были выделены существенные средства из областного бюджета на покупку паллиативным детям с нутритивной недостаточностью лечебного питания, которое получает 91 ребенок. Помощь будет оказываться и в следующем году.
Говоря о планах, руководитель фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест подчеркнула, что в ближайшие годы планируется открыть еще два отделения паллиативной помощи детям в Самарской области - на базе больницы имени Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы. Глава региона инициативу поддержал.
В завершение Ольга Шелест поблагодарила Дмитрия Азарова за оказанную помощь в создании отделения детской паллиативной помощи: "Только при вашей поддержке возможно успешно реализовать все проекты в Самарской области".
"Невозможно переоценить то, что вы делаете для всех нас, всего общества", - ответил губернатор и выразил благодарность всем, кто работал над созданием нового уникального отделения паллиативной помощи детям Самарской области.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно