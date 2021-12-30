Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

В четверг, 30 декабря, в Самарской области открылось первое детское паллиативное отделение на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина. Его возможности накануне Нового года оценил губернатор Дмитрий Азаров.

С идеей создания первого в регионе паллиативного отделения выступили руководитель благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест и основатель фонда Владимир Аветисян. Инициативу поддержал глава региона. Организация уже на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.

"Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных врачей, волонтеров, представителей благотворительных фондов. Но начальный импульс создала лично Ольга Юрьевна Шелест - совершенно удивительный человек, для которого нет чужой беды, чужих детей. Она нам подсказала, что создать такое отделение необходимо. Дальше совместно с фондом "ЕВИТА" благодаря поддержке Владимира Евгеньевича Аветисяна мы реализовали этот проект. Оснащение отделения - это благотворительная помощь фонда", - отметил Дмитрий Азаров.

Первые койки для паллиативных детей в регионе были созданы три года назад. "Места могли мигрировать из любого отделения, из любой 8- или 15-местной палаты. Непозволительно, когда тяжелобольной ребенок, который нуждается в санации, в кислородной поддержке, который кормится через зонд или со стомой, находится еще среди 10 или 14 детей. Это стресс и для мамы, и для ребенка, и для всех окружающих. Поэтому три года назад наш фонд оборудовал шесть отдельных одноместных паллиативных палат на базе больницы им. В.Д.Середавина и на базе Тольяттинской городской детской больницы. Но все мы понимали, что этого очень мало. Нужна была специализированная помощь, специализированное отделение, где таких детей знают, где таких детей не боялись бы, где в комплексе были бы все врачи, а ребенок не кочевал из отделения пульмонологии в отделение хирургии", - рассказала руководитель благотворительного фонад "ЕВИТА" Ольга Шелест.

"Ранее паллиативная служба была представлена выездными бригадами, диспансеризацией. Теперь в Самарской области появилось первое специализированное отделение паллиативной помощи детям. Таким образом каждый паллиативный ребенок будет постоянно находиться под наблюдением медработников - как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома, - отметил министр здравоохранения области Армен Бенян и добавил, что подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России. - Поэтому мы являемся новаторами и будем продолжать развитие паллиативной службы".

В новом отделении - семь палат, благодаря художникам-волонтерам каждая оформлена в индивидуальном стиле. Стены украшают персонажи детских сказок и мультфильмов. Для того чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя комфортно, палаты оснащены не только всем необходимым медицинским оборудованием, но и телевизорами, кондиционерами, холодильниками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой. На этаже имеются отдельная душевая кабина и ванная комната.

"Главная задача, которая перед нами стояла, - создать условия, чтобы дети вместе со своими мамами, находясь в больнице, чувствовали себя как дома. И мы видим, что здесь нет ни одного больничного названия, здесь есть домики - домики лесника, художника, музыканта и так далее", - рассказал основатель благотворительного фонда "ЕВИТА" Владимир Аветисян. Он поблагодарил губернатора и правительство региона за содействие и помощь в создании отделения.

"Находясь в палате отделения, ребенок сможет получить помощь любого врача, который работает в педиатрическом корпусе больницы им. В.Д.Середавина. Врач придет, осмотрит его, сделает свои назначения, если будет необходима операция, его прооперируют, и он вернется сюда. Это огромный прорыв для Самарской области. И это большое счастье для всех родителей паллиативных детей, - не скрывая чувств, констатирует Ольга Шелест. - Все очень ждут открытия. Более того, на каждом этапе создания этого отделения мы советовались с родителями. Все это творчество, росписи на стенах - не только фонда "ЕВИТА" и врачей областной больницы, но и тех родителей, которые сюда приедут со своими детьми".

Кроме того, в отделении есть процедурный кабинет, комнаты для приготовления молочных смесей, ординаторская, сестринская и санитарные помещения. Все полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Создан и стоматологический кабинет для санации и лечения зубов детям.

В новом центре будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми. Специалистов в новом отделении достаточно. Есть врач по паллиативной медпомощи, педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, диетолог, психолог и медсестры. При необходимости будут привлекаться врачи других специальностей больницы им. В.Д.Середавина.

"У нас замечательный медицинский персонал, который будет постоянно помогать нашим пациентам и их родителям, - считает заведующая отделением Елена Калинина. - Уверена, что детям и их мамам у нас будет комфортно как дома. Мы планируем принять первых пациентов уже в январе. Родители ждут открытия нашего отделения, чтобы мы им помогали".

Будет создано и специальное мобильное приложение для родителей паллиативных детей, которые в любой момент времени смогут обратиться к врачам за помощью или за советом. Это позволит и медикам постоянно следить за здоровьем маленьких пациентов.

"Я очень рад, что у нас все получилось. Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек и родителей, аналогов сегодня нет, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаем. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек - тех, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия".

В настоящее время в реестре паллиативных состоит более двухсот маленьких пациентов. По нозологии основную долю составляют дети с неврологическими патологиями - 59%. 18% - генетические нарушения, 14% - врожденные пороки развития, 3% - онкология. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное питание.

В июне уходящего года по поручению главы региона были выделены существенные средства из областного бюджета на покупку паллиативным детям с нутритивной недостаточностью лечебного питания, которое получает 91 ребенок. Помощь будет оказываться и в следующем году.

Говоря о планах, руководитель фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест подчеркнула, что в ближайшие годы планируется открыть еще два отделения паллиативной помощи детям в Самарской области - на базе больницы имени Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы. Глава региона инициативу поддержал.

В завершение Ольга Шелест поблагодарила Дмитрия Азарова за оказанную помощь в создании отделения детской паллиативной помощи: "Только при вашей поддержке возможно успешно реализовать все проекты в Самарской области".

"Невозможно переоценить то, что вы делаете для всех нас, всего общества", - ответил губернатор и выразил благодарность всем, кто работал над созданием нового уникального отделения паллиативной помощи детям Самарской области.