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Здравоохранение Общество

Самарская область получила дополнительные средства на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в четверку лидеров среди регионов России по реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В связи с перевыполнением плана по привлечению в сельскую местность медицинских работников на 2021 год распоряжением правительства Российской Федерации выделены дополнительные средства четырем субъектам РФ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Так, Самарской области дополнительно выделили средства в размере почти 37 млн рублей. Также областной бюджет принял участие в дополнительном  софинансировании мероприятия - более 19 млн рублей. Это позволило привлечь еще в сельские медучреждения 33 врача и 18 средних медицинских работников.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Развитие системы здравоохранения, улучшение условий оказания медицинской помощи, внедрение новейших методик, привлечение новых специалистов в медицинские учреждения - часть Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В Самарской области действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и фельдшеров при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей. Специалисты обязуются работать в медицинском учреждении в течение пяти лет со дня заключения договора на выплату на должности в соответствии с трудовым договором.

В 2021 году в рамках реализации этих кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 врачей и средних медицинских работников.

Напомним, в прошлом году был расширен перечень специальностей для участников программы "Земский фельдшер", благодаря чему коллективы медучреждений также пополнились медицинскими сестрами и акушерками.

Среди учреждений, которым удалось привлечь наибольшее количество медработников, - Кинельская центральная больница города и района, Борская, Сергиевская и Красноярская центральные районные больницы.

"Мы ведем постоянную работу по привлечению медицинских кадров, - рассказала главный врач Борской больницы Ольга Чуйкова. - В 2021 году к нам прибыли шесть участников программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - три участковых врача-терапевта, врач общей практики, врач-акушер-гинеколог, фельдшер скорой медицинской помощи. Благодаря выделению дополнительных средств коллектив больницы пополнили еще четыре специалиста - участковый врач-терапевт, врач общей практики, врач функциональной диагностики и врач-стоматолог. Это и специалисты с богатым опытом работы в здравоохранении, и молодые врачи и фельдшеры, которые в стенах нашего учреждения начинают свой путь в профессии".

В Самарской области реализуются и другие меры социальной поддержки медицинских работников, что позволяет привлекать новых специалистов.

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