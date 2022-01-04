В Самаре сотрудники ДПС задержали нетрезвого мужчину за рулем "десятки"

В Самаре сотрудникам ДПС от местных жителей поступила информация, что по ул. Георгия Ратнера следует автомобиль ВАЗ 21103, водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

Вскоре полицейские остановили авто. Во время общения они заметили у 48-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления "десяткой" и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В отношении нарушителя собрали административный материал и направили для в суд, машину поместили на спецстоянку.

"Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю 50-тысячным штрафом и лишением права управления на срок 3 года. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования", — отмечается в сообщении.