В Самаре сотрудники ДПС задержали нетрезвого мужчину за рулем "десятки"

В Самаре сотрудникам ДПС от местных жителей поступила информация, что по ул. Георгия Ратнера следует автомобиль ВАЗ 21103, водитель которого предположительно находится в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.
Вскоре полицейские остановили авто. Во время общения они заметили у 48-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления "десяткой" и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
В отношении нарушителя собрали административный материал и направили для в суд, машину поместили на спецстоянку.
"Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю 50-тысячным штрафом и лишением права управления на срок 3 года. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.