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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области официально зарегистрировано 93 тыс. самозанятых

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2021 года число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области превысило 93 тысячи человек, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени и оказанию мер поддержки. Так, самозанятые получают всестороннюю поддержку: это консультации, обучающие программы, содействие в продвижении, а также льготные кредиты.

В регионе действует единая платформа "Онлайн витрина для самозанятых", на которой можно найти и получить целый комплекс полезных услуг. Кроме того, самозанятым помогают выйти на международные маркетплейсы — наиболее эффективный способ повышения продаж.

Самозанятые активно используют все преимущества специального налогового режима, позволяющего обращаться за мерами поддержки и вести бизнес в легальном поле.

"Зарегистрировалась я тогда же, когда приняла решение об открытии своего дела — в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам, поэтому это решение помогло выйти на уровень работы с подобными заказчиками", — рассказала самозанятая из Тольятти Ольга Левина, владелица праздничного агентства.

Подробную информацию о мерах поддержки самозанятых можно узнать в Центрах "Мой бизнес" и на mybiz63.ru.

Гид потребителя

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михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

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