В Самарской области официально зарегистрировано 93 тыс. самозанятых

По итогам 2021 года число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области превысило 93 тысячи человек, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени и оказанию мер поддержки. Так, самозанятые получают всестороннюю поддержку: это консультации, обучающие программы, содействие в продвижении, а также льготные кредиты.
В регионе действует единая платформа "Онлайн витрина для самозанятых", на которой можно найти и получить целый комплекс полезных услуг. Кроме того, самозанятым помогают выйти на международные маркетплейсы — наиболее эффективный способ повышения продаж.
Самозанятые активно используют все преимущества специального налогового режима, позволяющего обращаться за мерами поддержки и вести бизнес в легальном поле.
"Зарегистрировалась я тогда же, когда приняла решение об открытии своего дела — в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам, поэтому это решение помогло выйти на уровень работы с подобными заказчиками", — рассказала самозанятая из Тольятти Ольга Левина, владелица праздничного агентства.
Подробную информацию о мерах поддержки самозанятых можно узнать в Центрах "Мой бизнес" и на mybiz63.ru.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее