В Самарской области официально зарегистрировано 93 тыс. самозанятых

По итогам 2021 года число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области превысило 93 тысячи человек, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени и оказанию мер поддержки. Так, самозанятые получают всестороннюю поддержку: это консультации, обучающие программы, содействие в продвижении, а также льготные кредиты.

В регионе действует единая платформа "Онлайн витрина для самозанятых", на которой можно найти и получить целый комплекс полезных услуг. Кроме того, самозанятым помогают выйти на международные маркетплейсы — наиболее эффективный способ повышения продаж.

Самозанятые активно используют все преимущества специального налогового режима, позволяющего обращаться за мерами поддержки и вести бизнес в легальном поле.

"Зарегистрировалась я тогда же, когда приняла решение об открытии своего дела — в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам, поэтому это решение помогло выйти на уровень работы с подобными заказчиками", — рассказала самозанятая из Тольятти Ольга Левина, владелица праздничного агентства.

Подробную информацию о мерах поддержки самозанятых можно узнать в Центрах "Мой бизнес" и на mybiz63.ru.