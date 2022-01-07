Самарские врачи дают рекомендации, как избежать травм во время гололеда

Заведующий травматологическим отделением №4 Самарской городской клинической больницы №1 им Н.И.Пирогова - врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории, к.м.н. Иван Гранкин порекомендовал жителям региона правила поведения в период гололеда.
- В зимний период неизбежно возрастает количество травм, которые связаны с выпадением снега и образованием гололеда. В это время важно соблюдать несколько правил, которые помогут вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.
- Обувь для зимы должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
- Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.
- Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.
- Активно отдыхать рекомендуется на специально оборудованных катках и трассах. От активного отдыха необходимо отказаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения: даже если человек выпил немного, как раз эта "храбрость" и может сыграть злую шутку и даже погубить.
- Если вы решили устроить фейерверк или стоите рядом с пиротехническими изделиями, чтобы увидеть салют, соблюдайте все необходимые меры безопасности.
Информация о травмпунктах:
В Самаре:
1. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова" ул. Полевая, 80а, тел. (846) 207-22-33 круглосуточно;
2. ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко", ул. Калинина, 32, тел. (846) 975-33-03(02), (01) круглосуточно;
3. ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7", ул. Крайняя, 17, тел. (846) 975-32-35 круглосуточно;
4. ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10", ул. Медицинская, 4б, тел. (846) 377-36-27 круглосуточно;
5. ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина", детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, тел. (846) 273-36-27 круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница", ул. Пирогова, 1, к. 3, тел (84635) 6-03-11, 6-03-01 круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №3" ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно, тел. (8482) 37-98-71;
2. ГБУЗ СО "Тольяттинская городская больница №2" ул. Баныкина, 8, тел. (8482) 93-52-01, 93-52-63, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:
1. ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская больница" ул. Комарова, 1, тел. (8464) 35-27-01.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.