В Тольятти женщина пострадала при пожаре в 16-этажном доме

В воскресенье, 9 января, около 6:03, начался пожар в доме № 15 в Майском проезде в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В одной из квартир горели вещи на площади 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 17 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 6:32.

Во время пожара пострадала 86-летняя женщина, также из здания эвакуировали 17 человек.

Причину возгорания и ущерб от пожара устанавливают.