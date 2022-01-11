В Зубчаниновке горит цех по производству мебели

Во вторник, 11 января, в 17:55 поступило сообщение о пожаре в 2-этажном нежилом здании по адресу: Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Офицерская, 6.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, прибывшие на место возгорания пожарные установили, что происходит горение на втором этаже здания. Был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.
По предварительным данным, в здании находится производственный цех по изготовлению мебели.
Площадь пожара составляет 600 кв. м, создано 4 боевых участка, задействованы 7 звеньев газодымозащитной службы, дополнительно привлечены рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция.
Всего для тушения пожара привлечены 127 человек, 39 ед. техники.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?