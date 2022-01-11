В Зубчаниновке горит цех по производству мебели

Во вторник, 11 января, в 17:55 поступило сообщение о пожаре в 2-этажном нежилом здании по адресу: Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Офицерская, 6.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, прибывшие на место возгорания пожарные установили, что происходит горение на втором этаже здания. Был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.

По предварительным данным, в здании находится производственный цех по изготовлению мебели.

Площадь пожара составляет 600 кв. м, создано 4 боевых участка, задействованы 7 звеньев газодымозащитной службы, дополнительно привлечены рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция.

Всего для тушения пожара привлечены 127 человек, 39 ед. техники.