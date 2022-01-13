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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Россияне стали больше поздравлять друг друга звонками в новогоднюю ночь

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 сообщает, что сеть успешно справилась с возросшими нагрузками в новогоднюю ночь. Встречая 2022 год, россияне стали чаще поздравлять друзей и близких телефонными звонками. В сравнении с прошлым годом количество звонков в сети Tele2 в новогоднюю ночь увеличилось на 10%. Объем потребляемого интернет-трафика в зимние каникулы вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: предоставлено Tele2

В сравнении с прошлым годом голосовой трафик в сети Tele2 в новогоднюю ночь вырос на 7%, количество звонков — на 10%, а продолжительность разговора — на 7%. Больше всех звонков в новогоднюю ночь совершили жители Белгорода, Улан-Удэ, Воронежа, Пскова и Вологды. Пик новогодних поздравлений Tele2 пришелся на вечер 31 декабря.

Максимальную активность по использованию интернет-трафика оператор зафиксировал в первый час нового года. Между полуночью и 1:00 потребление дата-трафика выросло на 36% по сравнению с обычным днем. Самыми активными пользователями мобильного интернета в это время стали клиенты Tele2 в Горно-Алтайске, Биробиджане, Краснодаре, Петрозаводске и Владивостоке.

Всего в период зимних каникул абоненты оператора использовали более 170 тысяч Тб мобильного интернета — объем потребления data-трафика вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Максимальная интернет-активность абонентов была зафиксирована 5 января 2022 года. Во время новогодних каникул клиенты компании в два раза чаще, чем в обычные дни, меняли минуты на фильмы. Самыми популярными лентами от видеосервиса Wink стали "Один дома" (12+), "Гринч" (6+) и "Батя" (16+).

К пику новогодних нагрузок Tele2 готовится заранее. Чтобы сеть оператора успешно выдержала большой объем звонков и потребления мобильного интернета, технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, организуют работу дежурных бригад технических специалистов.

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