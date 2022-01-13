РКЦ "Прогресс" получил заказ на ракету для запуска к Луне

В конце декабря АО "РКЦ "Прогресс" заключило два контракта с госкорпорацией "Роскосмос" на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2-1б" стоимостью более 3 млрд рублей.
По информации ИАС Seldon Basis, одна ракета предназначена для запуска космического аппарата "Луна-Ресурс-1", другая — для "Метеор-М" № 2-5. Стоимость каждого носителя составляет 1,56 млрд рублей. "Прогресс" должен выполнить заказ до конца 2024 года.
Фото - depositphotos.com.
Источник: https://wek.ru/kitaj-i-rossiya-podpishut-pyatiletnyuyu-programmu-kosmicheskogo-sotrudnichestva
Как сообщалось в СМИ, в 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной станции на Луне. До этого стороны договорились исследовать полярную область Луны по китайской программе "Чанъэ-7" и российской "Луна-Ресурс-1". Предлагается отправить отечественную автоматическую станцию для исследования Луны.