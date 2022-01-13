РКЦ "Прогресс" получил заказ на ракету для запуска к Луне

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В конце декабря АО "РКЦ "Прогресс" заключило два контракта с госкорпорацией "Роскосмос" на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2-1б" стоимостью более 3 млрд рублей.