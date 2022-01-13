16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РКЦ "Прогресс" получил заказ на ракету для запуска к Луне Кризис открыл новые возможности для компании "АэроВолга" Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb РКЦ "Прогресс" получил высшую награду в области качества в стране Дмитрий Баранов: "В 2021 году мы обеспечим 22 пусковых кампании"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" получил заказ на ракету для запуска к Луне

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В конце декабря АО "РКЦ "Прогресс" заключило два контракта с госкорпорацией "Роскосмос" на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2-1б" стоимостью более 3 млрд рублей.

Фото: depositphotos.com

По информации ИАС Seldon Basis, одна ракета предназначена для запуска космического аппарата "Луна-Ресурс-1", другая — для "Метеор-М" № 2-5. Стоимость каждого носителя составляет 1,56 млрд рублей. "Прогресс" должен выполнить заказ до конца 2024 года.

Как сообщалось в СМИ, в 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной станции на Луне. До этого стороны договорились исследовать полярную область Луны по китайской программе "Чанъэ-7" и российской "Луна-Ресурс-1". Предлагается отправить отечественную автоматическую станцию для исследования Луны.

Фото - depositphotos.com.

В 2022 году Китай и Россия собираются подписать новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы. Об этом сообщили в Роскосмосе. Программа будет включать в себя план по созданию к 2035 году инклюзивной Международной научной лунной станции.

Источник: https://wek.ru/kitaj-i-rossiya-podpishut-pyatiletnyuyu-programmu-kosmicheskogo-sotrudnichestva

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6