16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За зимние каникулы Курумоч обслужил около 90 тыс. пассажиров На зимних каникулах аэропорт Курумоч обслужит более 500 пассажирских рейсов Самарский "Нефтефлот" заключил контракт на строительство морского судна на 6 млрд рублей Евгений Касперский: "Потерю приватности можно считать налогом на прекрасную цифровую жизнь" Открыто рабочее движение на II очереди Самарского мостового перехода

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия "Батя" (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис "Обмен минут на кино", доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты "Фиксики: Большой секрет" и "Смешарики. Начало". Ну, а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию "Батя" — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал "Маша и Медведь" (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов "Три кота" (0+) и "Грузовичок Лёва" (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды "Кухни" (16+), "Трудных подростков" (18+) и начало ретродетектива "За час до рассвета" (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

1. "Батя" (16+);

2. "Душа" (6+);

3. "Райя и последний дракон" (6+);

4. "Холодное сердце 2" (6+);

5. "Куриоса" (18+);

6. "Фиксики: Большой секрет" (6+);

7. "Монстры на каникулах 3: Море зовет" (6+);

8. "Том и Джерри" (6+);

9. "Мстители: Финал" (16+);

10. "Моана" (6+);

11. "Зверополис" (6+);

12. "Соник в кино" (6+);

13. "Тролли. Мировой тур" (6+);

14. "Холодное сердце" (0+);

15. "Суперсемейка 2" (6+);

16. "Круэлла" (12+);

17. "Смешарики. Начало" (0+);

18. "Тайна Коко" (12+);

19. "Скуби-ду!" (2020, 6+);

20. "Король Лев" (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части "Босс-молокосос" (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

1. "Босс-молокосос" (6+);

2. "Босс-молокосос 2" (6+);

3. "Форсаж 9" (12+);

4. "Мортал Комбат" (18+);

5. "Холодное сердце 2" (6+);

6. "Щенячий патруль в кино" (6+);

7. "Батя" (16+);

8. "Райя и последний дракон" (6+);

9. "Душа" (6+);

10. "Гнев человеческий" (18+);

11. "Лига справедливости Зака Снайдера" (16+);

12. "Гринч" (6+);

13. "Лука" (6+);

14. "Один дома" (0+).

15. "Семейка Крудс: Новоселье" (6+);

16. "Годзилла против Конга" (12+);

17. "Соник в кино" (6+);

18. "Тролли. Мировой тур" (6+);

19. "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+);

20. "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия "Один дома". С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы "Небо" и "Летчик", опередив свежие российские комедии "Дракулов" и "Бабки", а также новогоднюю серию пацанского сериала "Зёма".

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

1. "Небо" (12+);

2. "Летчик" (12+);

3. "Круиз по джунглям" (12+);

4. "Черная вдова" (16+);

5. "Лука" (6+);

6. "Круэлла" (12+);

7. "Дракулов" (16+);

8. "Райя и последний дракон" (6+);

9. "Зёма 3. Новогодний замес" (18+);

10. "Бабки" (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:

1. "Веном 2" (16+);

2. "Один дома" (0+);

3. "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (0+);

4. "Дюна" (2021, 12+);

5. "Не время умирать" (12+);

6. "Гринч" (6+);

7. "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+);

8. "Семейка Аддамс: Горящий тур" (12+);

9. "Тихий омут" (18+);

10. "Босс-молокосос 2" (6+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6