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Пользователи платформы Tele2 Skill могут изучать иностранный язык

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила курс по английскому языку на образовательной платформе Tele2 Skill. Он содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: от Beginner до Upper Intermediate.

Фото: предоставлено Tele2

Каждый пятый россиянин планирует приступить к изучению иностранного языка после новогодних каникул, показывают исследования. Клиенты Tele2 могут сделать это с любого устройства в любое удобное время. Мобильный оператор запустил новый курс видеоуроков для изучения английского языка на портале skill.tele2.ru.

Курс разработан специалистами сервиса изучения английского языка Engster. Авторы подобрали задания с учетом ассоциативных механизмов и принципов работы памяти, что позволяет использовать время обучения максимально эффективно. Курс содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: Beginner, Elementary, Intermediate и Upper Intermediate. В 2022 году на образовательном портале Tele2 появятся программы для изучения других иностранных языков.

Оператор запустил образовательную онлайн-платформу skill.tele2.ru в 2021 году. Базовый набор курсов на портале закладывает фундамент для дальнейшей специализации и трудоустройства в IT-сфере, бизнесе, маркетинге, дизайне и других отраслях. Наиболее популярными темами в 2021 году стали: "Основы event-менеджмента", "Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных" и "Java. Базовый курс". При этом 85% пользователей портала смотрели видеоуроки со смартфона, 13% — проходили курсы на экране компьютера, планшетами воспользовались 2% клиентов.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Мы развиваем наш образовательный онлайн-ресурс: совместно с ведущими экспертами в сфере изучения английского языка Tele2 собрала самый актуальный и востребованный контент. Новый курс будет полезен всем, кому иностранный язык нужен в работе, кто хочет свободно чувствовать себя за рубежом или читать профессиональную литературу на языке оригинала".

Для практики английского клиенты Tele2 могут посмотреть фильмы на языке оригинала, обменяв минуты на кино в мобильном приложении Tele2 или на сайте movie-minutes.tele2.ru. В каталоге собрана подборка лент с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Обменять минуты на кино могут абоненты всех тарифов Tele2. Помимо этого, клиентам оператора доступны специальные предложения от партнеров программы лояльности "Больше": скидки на уроки английского языка в онлайн-школах, участие в разговорных клубах и многое другое.

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