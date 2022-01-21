БК "Самара" проиграл во Владивостоке - 81:87

"Самара" возвращается с восточного выезда без побед: 81:87 во Владивостоке.

После относительно равного начала самарцы предприняли ускорение: Максим Шелекето набрал 8 очков за две минуты — и наша команда в конце стартового периода получила "+12" (29:17). Но хозяевам понадобилось всего четыре минуты во второй четверти, чтобы перевернуть ситуацию: 34:35. "Самару", впрочем, это из ритма не выбило: попадания Артема Чеваренкова, Максима Шелекето и Алексея Нестерова позволили не отпустить соперника далеко, а Александр Варнаков под сирену на большой перерыв вернул гостям лидерство — 49:47.

В начале третьей десятиминутки Максим Шелекето довел преимущество самарцев до 8 очков — и до середины заключительного периода наша команда держала приморцев на дистанции в 6-9 очков. И за три с половиной минуты до финальной сирены, когда Игорь Смыгин был точен издали, казалось, что игра складывается в нашу пользу — 81:75. Но удержать инициативу, как и в Иркутске, не удалось. И попадание Смыгина, как выяснилось, принесло "Самаре" последние очки в матче. Серия потерь — и динамовцы с удовольствием ими воспользовались, устремившись вперед. Пропустив рывок 0:12, наша команда не нашлась с ответом.

81:89 — поражение "Самары".