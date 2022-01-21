16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Предприниматель из Самары при поддержке региона развивает мастерскую игрушек из полимерной глины Суммарный доход самозанятых Самарской области составил 15 млрд рублей В Самарской области официально зарегистрировано 93 тыс. самозанятых В Самарской области предприниматели получили в поддержку за нерабочие дни более 770 млн рублей Областные власти намерены увеличить экспорт товаров малого бизнеса

Малый бизнес Экономическая политика

Предприниматель из Самары при поддержке региона развивает мастерскую игрушек из полимерной глины

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 424
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарчанка Алла Ковалик уже несколько лет развивает свою мастерскую по созданию игрушек из полимерной глины. Миниатюры фруктов, овощей, ягод и готовых блюд помогают детям развивать мелкую моторику, знакомиться с окружающим миром, играть.

Идея попробовать свои силы в таком творческом деле пришла Алле во время декретного отпуска. Сначала это была домашняя мастерская с говорящим названием "Морковки из духовки", ведь в процессе создания игрушек запекание в духовом шкафу играет решающую роль и служит финальным этапом. Как признается сама мастерица, чтобы "поставить руку", пришлось немало потрудиться. К тому же ей, молодой маме, пришлось научиться совмещать творчество с домашними хлопотами и заботой о детях.

Сам материал для будущих игрушек - полимерная глина - изначально напоминает пластилин, из этой массы можно вылепить все что угодно. Затем она покрывается красками или художественной пастелью и запекается, после чего становится твердой, как пластик. Такие игрушки обладают буквально антивандальными качествами - разбить, сломать или испортить их весьма сложно.

"В самом начале я делала игрушки родным, друзьям. Незаметно это домашнее увлечение переросло в работу по заказам. Тогда помогли отзывы родственников, "сарафанное радио". Я решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего проекта", - рассказала художница.

В 2020 году Алла Ковалик узнала о существовании налогового режима для самозанятых - тогда он только начинал свое действие в Самарской области. Решение о регистрации было принято сразу. Как говорит сама Алла, слишком много ресурсов было вложено в проект, чтобы работать в тени и опасаться налоговых проверок и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Напомним, налоговый режим для самозанятых стал действовать в регионе с 1 января 2020 года. Благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области постоянно обновляется и расширяется линейка мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход.

Вместе с официальным статусом художнице стали доступны все действующие инструменты поддержки. В первую очередь Алла Ковалик приняла участие в образовательном курсе "Шаг к бизнесу", где почерпнула много полезной информации о работе с конкурентами, о продвижении своей продукции.
Осенью того же 2020-го она приняла участие в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель".

Вместе с другими участницами самозанятая прошла недельное обучение у опытных предпринимателей, бизнес-тренеров. В финале участницы представили свои проекты конкурсному жюри. Лучшей и самой перспективной идеей эксперты признали мастерскую "Морковки из духовки". За свою победу Алла Ковалик получила грант в размере 100 тыс. руб., которые направила на дальнейшее развитие своего проекта.

"Полученный грант я потратила на вопросы, связанные с сертификацией своих изделий. Этому предшествовал долгий подготовительный процесс: оформление бумаг, наращивание объемов производства за счет оптимизации ассортимента, работа с художником по разработке логотипа, авторских игр, упаковки для игрушек", - поделилась Алла Ковалик.

Мастерица стала активной участницей региональных бизнес-событий. Так, в апреле прошлого года Алла Ковалик вместе с коллегами по цеху приняла участие во встрече с губернатором Дмитрием Азаровым. Вместе с главой региона самозанятые обсудили, какие меры поддержки для них наиболее актуальны и востребованы. Результатом живого общения стало решение Дмитрия Азарова о создании онлайн-витрины товаров и услуг самозанятых и предпринимателей. Ресурс заработал 1 июня 2021 года, и сегодня на нем уже размещается более чем 300 проектов региональных мастеров и профессионалов в разных сферах деятельности. 

Еще одной региональной мерой поддержки, за которой обращалась женщина, стал бизнес-кейс для самозанятых, включающий в себя сразу несколько услуг, направленных на продвижение проекта и правильную настройку соцсетей. Для знакомства жителей региона со своей продукцией Алла Ковалик также приняла участие в ярмарке продукции самозанятых, которые регулярно проводит областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

"Мы всегда открыты для самозанятых и предпринимателей. Именно в диалоге с ними мы формируем линейку новых мер поддержки, под запросы бизнес-сообщества и актуальные тренды рынка трансформируем действующие инструменты. Нам важно поддержать начинающих предпринимателей, чтобы в дальнейшем наблюдать их динамичное развитие, рост бизнес-показателей, увеличение штата сотрудников, освоение ими новых направлений и новых рынков", - обобщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В прошлом году Алла Ковалик получила статус индивидуального предпринимателя. После этого основательница творческой мастерской зарегистрировала собственную торговую марку, а сама мастерская переехала из домашних стен в арендованное помещение. "Это было обязательным условием сертификации - игрушки нельзя производить дома, даже если для этого требуется лишь духовка", - рассказала она.

После получения сертификата соответствия Алла приняла решение о расширении каналов продаж и выходе на один из ведущих российских маркетплейсов - Вайлдберриз. Сегодня начинающий предприниматель реализует около 1000 изделий в месяц, ее игрушки покупают по всей стране. Сама художница не останавливается на достигнутом и строит большие планы на будущее. 

"Мои дальнейшие планы связаны в первую очередь с созданием штата сотрудников, наращиванием объемов производства, выходом на другие каналы продаж. Я очень благодарна губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и министру экономического развития Дмитрию Юрьевичу Богданову за условия, созданные для самозанятых, начинающих предпринимателей и ту поддержку, которая очень серьезно помогает в самом начале предпринимательского пути", - подчеркнула Алла Ковалик.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6