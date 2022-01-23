Тольяттинка держала в квартире 120 собак

В Тольятти обнаружили 120 собак в квартире местной жительницы на ул. Ленинградской. Об этом сообщает паблик "Животные Тольятти и Самарской области".
Предположительно, тольяттинка разводила собак у себя дома, но со временем их стало слишком много. В итоге животные оказались в антисанитарных условиях. На размещенном видео заметно, как животные едят мусор и фекалии с пола. Волонтеры считают, что, вероятно, хозяйка квартиры имеет проблемы с психикой.
Сейчас зоозащитники просят помощи с пристройством или передержкой собак.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.