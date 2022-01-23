Тольяттинка держала в квартире 120 собак

В Тольятти обнаружили 120 собак в квартире местной жительницы на ул. Ленинградской. Об этом сообщает паблик "Животные Тольятти и Самарской области".

Предположительно, тольяттинка разводила собак у себя дома, но со временем их стало слишком много. В итоге животные оказались в антисанитарных условиях. На размещенном видео заметно, как животные едят мусор и фекалии с пола. Волонтеры считают, что, вероятно, хозяйка квартиры имеет проблемы с психикой.

Сейчас зоозащитники просят помощи с пристройством или передержкой собак.