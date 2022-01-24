Пожилой мужчина погиб на пожаре в Самарской области

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В воскресенье, 23 января, в с. Узюково Ставропольского района на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области