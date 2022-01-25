В Самаре введут запрет на парковки по улицам Красноармейской и Арцыбушевской

В Самаре планируется ввести запрет парковки на ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Запрет вводится в целях обеспечения необходимого уровня пропускной способности. Необходимые документы прорабатываются.

Теперь парковать автомобили нельзя будет на ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до Крымской площади и на ул. Арцыбушевской — от ул. Полевой до ул. Чкалова.

"При необходимости зона ограничений будет расширена", — говорится в сообщении ведомства.