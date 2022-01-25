В Тольятти сгорел автомобиль в ГСК на ул. Офицерской

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Во вторник, 25 января, около 0:30, начался пожар в ГСК на ул. Офицерская, 26 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.