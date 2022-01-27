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Здравоохранение Общество

Детская вакцина от COVID-19 распределена в 8 медицинских учреждений региона

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник М") распределена в восемь медицинских учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани.

Напомним, что первая партия детской вакцины от коронавируса составила 1920 доз.

"Спутник М" распределили в Самару: в областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина, городскую поликлинику № 1, городскую поликлинику № 3 и горполиклинику № 15.

В Тольятти вакцина есть в городской поликлинике № 2 и городской клинической поликлинике № 3.

Также "Гам-Ковид-Вак-М" распределили в Новокуйбышевскую ЦГБ и Сызранскую городскую поликлинику.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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