Детская вакцина от COVID-19 распределена в 8 медицинских учреждений региона

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник М") распределена в восемь медицинских учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани.

Напомним, что первая партия детской вакцины от коронавируса составила 1920 доз.

"Спутник М" распределили в Самару: в областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина, городскую поликлинику № 1, городскую поликлинику № 3 и горполиклинику № 15.

В Тольятти вакцина есть в городской поликлинике № 2 и городской клинической поликлинике № 3.

Также "Гам-Ковид-Вак-М" распределили в Новокуйбышевскую ЦГБ и Сызранскую городскую поликлинику.