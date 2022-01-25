В Самарскую область поступила первая партия детской вакцины от коронавируса (1920 доз), в ближайшее время приступят к ее отправке в крупные муниципалитеты — Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.

Об этом на заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Исполнение плана вакцинации от гриппа составило 68,7%.

Всего в регионе привито 1 млн 663 тыс. 687 человек, что составляет 81,8% от плана и 52,8% от населения региона. За прошлую неделю отмечен небольшой рост темпа вакцинации, было привито почти 33 тысячи жителей. План повторной вакцинации исполнен на 57,2% — привиты 283977 человек. Два муниципалитета выполнили план вакцинации, это Камышлинский и Хворостянский районы. В Камышлинском районе также привиты 100% планового количества пожилых людей в возрасте 60+, еще в шести муниципальных образованиях этот показатель близок к 100%.