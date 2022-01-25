В Самарскую область поступила первая партия детской вакцины от коронавируса (1920 доз), в ближайшее время приступят к ее отправке в крупные муниципалитеты — Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань.
Об этом на заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.
Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз. Исполнение плана вакцинации от гриппа составило 68,7%.
Всего в регионе привито 1 млн 663 тыс. 687 человек, что составляет 81,8% от плана и 52,8% от населения региона. За прошлую неделю отмечен небольшой рост темпа вакцинации, было привито почти 33 тысячи жителей. План повторной вакцинации исполнен на 57,2% — привиты 283977 человек. Два муниципалитета выполнили план вакцинации, это Камышлинский и Хворостянский районы. В Камышлинском районе также привиты 100% планового количества пожилых людей в возрасте 60+, еще в шести муниципальных образованиях этот показатель близок к 100%.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.