На "ОДК-Кузнецов" состоялось открытие "Фабрики процессов"

На самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха "ОДК-Кузнецов" состоялось открытие новой учебно-производственной площадки "Фабрика процессов".

Здесь будут обучать принципам бережливого производства на примере сборки одного из узлов газотурбинного двигателя НК-14СТ. Самарское предприятие стало второй площадкой ОДК, где уже реализован подобный проект. В текущем году на "Фабрике процессов" "ОДК-Кузнецов" запланировано обучение 1200 сотрудников предприятия.

Предприятие одним из первых включилось в реализацию национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. А запуск собственной "Фабрики процессов" - стал одним из звеньев в цепочке непрерывных улучшений повышения производительности труда. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Проект "Фабрика процессов" разработан в качестве методики по обучению рациональной организации производственного потока, инструментам и методам бережливого производства, технике безопасности для работников всех уровней. Полный курс обучения рассчитан на целый рабочий день. Теоретические знания в тот же день применяются в тренировочном производственном процессе - в "ОДК-Кузнецов" это сборка одного из узлов промышленного газотурбинного двигателя НК-14СТ.

Участники группы из 20 человек распределены по производственным ролям (логист, рабочий, контролер, директор и т.д.), и в рамках смоделированной ситуации их задача - выполнить производственную программу в заданное время с максимальным коммерческим результатом. Успех прохождения смоделированных задач зависит от слаженности команды, ее умения максимально эффективно применять инструменты бережливого производства, оперативного улучшения всех этапов.

"Работники, прошедшие обучение в рамках "Фабрики процессов" вернутся на свои рабочие места с новой идеологией, увидят возможности для улучшений. Понимание того, как выстраиваются бизнес-процессы, откуда берутся потери и как их избегать - станет основой роста общей эффективности предприятия", - рассказал заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Напомним, по итогам 2021 года Самарская область стала лидером по реализации нацпроекта "Производительность труда" и вошла в ТОП-5 в сфере организации работы региональных центров компетенций.

"В настоящее время в Самарской области участниками нацпроекта являются 117 предприятий. Для предприятий участие в нацпроекте бесплатно, взамен на 30%-й рост производительности за три года", - подчеркнул руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.