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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятерочка" и Coca Cola помогли поверить в чудо более чем 8000 российских семей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным итогам, около 8,7 тысячи нуждающихся семей, подопечных фонда "Русь", в ближайшее время получат бесплатные продуктовые наборы. Об этом позаботились торговая сеть "Пятерочка" и Coca-Cola в России, которые провели совместную акцию "Миллион желаний".

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

С 30 ноября по 10 января ее участниками стали 1619339 человек со всей России. "Пятерочка" и Coca-Cola в России - активные участники экономических процессов страны, ведущие социально ответственную политику, - перечислили за каждого человека, принявшего участие в предновогоднем марафоне "Миллион желаний", по три рубля в "Фонд продовольствия "Русь", а затем удвоили полученную сумму. Общий объем пожертвования для помощи нуждающимся составил 10 млн рублей.

Фонд "Русь" сформировал 8700 продуктовых наборов. Молоко, масло, консервы, макароны, крупы, сладости, чай и напитки - повседневные продукты, которых так не хватает во многих семьях, - волонтеры Фонда уже начали развозить в наборах по адресам благополучателей. Десятилетний опыт оказания помощи продуктами самым незащищенным слоям населения убеждает в том, что это очень важная поддержка. Люди, испытывающие трудности, признательны за заботу - для многих это настоящее чудо. Продуктовая помощь будет доставлена в разных регионах - от Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Вологды, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка до Челябинска - более 62 тонн продуктов.

По мнению директора по маркетинговым коммуникациям торговой сети "Пятерочка" Оксаны Трофимовой, верить в чудо могут и взрослые, загадывая желания под бой часов на Новый год. И сотрудники "Пятерочки" активно включаются в работу. "Настроение праздника открывает сердца для добрых дел. И мы каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой, - говорит Оксана Трофимова. - Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнером Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке".

Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России, считает, что благотворительность помогает привлекать внимание общества к социальным проблемам. И это единственно верный путь для компаний, выбравших в качестве приоритета устойчивое развитие. Вместе с надежными партнерами компания помогает справиться с задачами тысячам семей, облегчая их жизнь. "Мы рады, что у нас есть возможность помогать решению социальных проблем через объединение усилий ритейлера, производителя и потребителя", - сказала Екатерина Лужных.

Гид потребителя

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