На пожаре в самарской квартире обнаружены тела двух человек

В среду, 2 февраля, в 12:18 в Самаре в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по адресу ул. Балаковская, 18.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по рангу вызова "1БИС". В 12:40 пожар локализован на площади 10 кв. м, а в 13:16 ликвидирован.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина, данные которых устанавливаются.

Для тушения пожара привлечен 91 человек и 26 единиц техники.