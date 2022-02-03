Водитель Chevrolet Niva столкнулся с автоцистерной в Самарской области

В среду, 2 февраля, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 72-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 10:20 между 22 и 23 км Сызранской объездной дороги автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Scania с госномером Саратовской области (регион 164) под управлением 47-летнего мужчины.
В результате аварии пострадала 74-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что битум, который перевозил грузовик, не разлился. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...