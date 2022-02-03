Водитель Chevrolet Niva столкнулся с автоцистерной в Самарской области

В среду, 2 февраля, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 72-летний водитель Chevrolet Niva. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 10:20 между 22 и 23 км Сызранской объездной дороги автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Scania с госномером Саратовской области (регион 164) под управлением 47-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала 74-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что битум, который перевозил грузовик, не разлился. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.