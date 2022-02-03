Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес-сообщества региона

В среду, 2 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и финалистами 5-го областного конкурса "Достояние губернии". Представители бизнес-сообщества, общественных организаций, руководители компаний и учреждений, предприниматели вместе с главой региона обсудили проблемные вопросы, инициативы и предложения, наиболее важные из которых получили поддержку Дмитрия Азарова.

В этом году на "Достояние Губернии" было подано 348 заявок по 11 номинациям. Итоги конкурса объявили в среду вечером на торжественной церемонии, состоявшейся в театре "СамАрт".

"Бизнесу сейчас непросто по многим направлениям. Есть отрасли, где пандемия дала новый толчок развития бизнеса, предпринимательства. Но есть отрасли, которые понесли потери. Решил поговорить с вами о том, что вас волнует, обсудить состояние делового климата в регионе. Готов ответить на ваши вопросы, а что-то взять на вооружение и на отработку", — сказал глава региона, начиная встречу.

В ходе прямого общения с главой региона финалисты и победители конкурса "Достояние Губернии" задавали вопросы, связанные с развитием их отрасли, озвучивали предложения, презентовали проекты, обозначали общие проблемные темы.

Так, председатель колхоза имени Чапаева из Борского района Николай Кармашов обратился к Дмитрию Азарову с вопросом о высокой кадастровой стоимости земельных участков. Предприятие хочет выкупить землю под собственный животноводческий комплекс и производственную базу, но сумма для колхоза значительная.

Глава региона выразил готовность оказать поддержку: "Давайте внимательно разбираться по стоимости участков, посмотрим, как сформирована цена. Если у вас инвестиционный проект, то подумаем, какие меры поддержки, реализуемые в регионе, могут быть вам оказаны. Прошу министерство экономического развития и инвестиций Самарской области взять вопрос на отработку. Постараемся создать условия, чтобы ваш бизнес развивался".

Директор АО "НИВА" (Ставропольский район) Инна Ускова отметила, что в Самарской области оказывается существенная государственная поддержка предприятиям животноводства, которой нет во многих других регионах, и предложила дополнительно создать комплексную программу развития молочного животноводства. "Это не только меры финансовой поддержи, но и кадровый потенциал, предоставление льгот. К разработке такой программы готовы подключиться не только мы, но и другие компании", — сказала Инна Ускова.

Глава региона сообщил, что на развитие животноводческой отрасли в Самарской области ежегодно выделяется свыше 1 млрд руб. из федерального и областного бюджетов, реализуется порядка 20 мер господдержки, половина из которых — на производство молока.

Благодаря этому растет производство молока в хозяйствах региона. "Это говорит о том, что меры поддержки срабатывают. Внимание к молочному животноводству первостепенное. Если в комплексной программе, которую вы предлагаете разработать, будет смысл, это даст нам дополнительные возможности поддержки, то давайте вместе посмотрим. Коллегам из профильного министерства поручу вопрос отработать", — сказал Дмитрий Азаров.

Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку сферы здравоохранения и открытие отделения паллиативной помощи детям. Сергей Пушкин уточнил у главы региона перспективы строительства бесплатной семейной гостиницы для детей, проходящих длительное лечение, и их родственников. Глава региона сообщил, что вопрос прорабатывается, и место будет подобрано именно на территории СОКБ. Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров добавил, что сейчас как раз подбирается земельный участок для размещения объекта.

Директор санатория "Красная Глинка" Андрей Бекасов спросил о перспективах создания на территории Самарской области туристического кластера, и войдут ли в него компании санаторно-курортной отрасли. Дмитрий Азаров напомнил, что осенью прошлого года правительство Самарской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий губернии, включая проекты туристско-рекреационных кластеров "Самарская Лука" и "Сокольи горы".

"Здесь важно, чтобы потенциал наших лечебных и санитарно-курортных учреждений тоже был вовлечен. Кластер "Сокольи горы" — как раз ваша тема. У нас профессиональная команда департамента туризма. Вам нужно с главой департамента Артуром Абдрашитовым вопрос отработать и включаться в работу по созданию туристического кластера", — сказал губернатор.

Тему развития культуры в Самарской области поднял художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе. Он поблагодарил Дмитрия Азарова за содействие в вопросе строительства нового здания театра.

Для дальнейшего развития театра-студии "Грань" необходимо жилье для привлеченных в область актеров и специалистов: "Это не только актеры, но и профильные узкие специалисты — например, по свету, звуку, гримеры, техники. Многие готовы приехать к нам в театр, в том числе из Москвы, чтобы здесь работать и жить".

"Это правильный подход — заранее думать над решением кадровых задач. Если есть специалисты высочайшего уровня, которым вам необходимо предоставить жилье, то будем решать. Формируйте заявку. Мы вас будем и дальше поддерживать, в том числе финансово, окажем содействие в жилищном вопросе. Можете на меня рассчитывать", — заверил Дмитрий Азаров, назвав "Грань" новым брендом Самарской области.

Директор учебно-спортивного центра "Чайка" Елена Лазарева рассказала, что зимой в выходные дни лыжную базу посещают более 5 тыс. человек, но единственная автомобильная дорога к ней нуждается в реконструкции. Из-за бесхозного статуса дорога не обслуживается, ее невозможно отремонтировать, нет организованных парковочных мест.

Губернатор возмутился тем, что вопрос до сих пор не решен: "Тема не первый год существует. Там пограничная территория Волжского муниципального района и Красноглинского внутригородского района Самары, в связи с этим были какие-то вопросы. Но то, что до сих пор вопрос не урегулирован, — безобразие. Тысячи людей посещают базу. Абсолютно правильно, что Вы подняли этот вопрос. Хвост коллегам, что называется, подкручу. Возьму вопрос на личный контроль".

Директор УСЦ "Чайка" также попросила главу региона оказать содействие в реконструкции основного здания базы. "Помимо лыжероллерной трассы нами рассматривались вопросы реконструкции автомобильной дороги, устройство дополнительных прогулочных зон и велодорожек. Мы должны не только трассу построить, но и дальше развивать инфраструктуру "Чайки". В том числе, учтем и потребность в ремонте здания базы, это нужно делать", — поддержал просьбу Дмитрий Азаров.

Председатель региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области" Наталья Идиятуллина озвучила предложение ввести в регионе практику единовременной выплаты семейным парам — юбилярам, прожившим в браке 50 лет и более. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и попросил подключиться к проработке вопроса первого заместителя председателя Самарской губернской думы Марину Антимонову.

Директор управления по персоналу и PR компании "Самарский Стройфарфор" Ольга Моржицкая поинтересовалась у Дмитрия Азарова судьбой магистрали "Центральная" — от этого зависят перспективы предприятия по привлечению новых работников.

"В этом году приступаем к строительству I этапа магистрали "Центральная" от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная Самары", участок протяженностью 14 км. Завершить строительство планируем к 2024 году. После ввода в эксплуатацию запустим общественный транспорт", — сообщил глава региона.