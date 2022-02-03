Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес-сообщества региона

В среду, 2 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и финалистами 5-го областного конкурса "Достояние губернии". Представители бизнес-сообщества, общественных организаций, руководители компаний и учреждений, предприниматели вместе с главой региона обсудили проблемные вопросы, инициативы и предложения, наиболее важные из которых получили поддержку Дмитрия Азарова.
В этом году на "Достояние Губернии" было подано 348 заявок по 11 номинациям. Итоги конкурса объявили в среду вечером на торжественной церемонии, состоявшейся в театре "СамАрт".
"Бизнесу сейчас непросто по многим направлениям. Есть отрасли, где пандемия дала новый толчок развития бизнеса, предпринимательства. Но есть отрасли, которые понесли потери. Решил поговорить с вами о том, что вас волнует, обсудить состояние делового климата в регионе. Готов ответить на ваши вопросы, а что-то взять на вооружение и на отработку", — сказал глава региона, начиная встречу.
В ходе прямого общения с главой региона финалисты и победители конкурса "Достояние Губернии" задавали вопросы, связанные с развитием их отрасли, озвучивали предложения, презентовали проекты, обозначали общие проблемные темы.
Так, председатель колхоза имени Чапаева из Борского района Николай Кармашов обратился к Дмитрию Азарову с вопросом о высокой кадастровой стоимости земельных участков. Предприятие хочет выкупить землю под собственный животноводческий комплекс и производственную базу, но сумма для колхоза значительная.
Глава региона выразил готовность оказать поддержку: "Давайте внимательно разбираться по стоимости участков, посмотрим, как сформирована цена. Если у вас инвестиционный проект, то подумаем, какие меры поддержки, реализуемые в регионе, могут быть вам оказаны. Прошу министерство экономического развития и инвестиций Самарской области взять вопрос на отработку. Постараемся создать условия, чтобы ваш бизнес развивался".
Директор АО "НИВА" (Ставропольский район) Инна Ускова отметила, что в Самарской области оказывается существенная государственная поддержка предприятиям животноводства, которой нет во многих других регионах, и предложила дополнительно создать комплексную программу развития молочного животноводства. "Это не только меры финансовой поддержи, но и кадровый потенциал, предоставление льгот. К разработке такой программы готовы подключиться не только мы, но и другие компании", — сказала Инна Ускова.
Глава региона сообщил, что на развитие животноводческой отрасли в Самарской области ежегодно выделяется свыше 1 млрд руб. из федерального и областного бюджетов, реализуется порядка 20 мер господдержки, половина из которых — на производство молока.
Благодаря этому растет производство молока в хозяйствах региона. "Это говорит о том, что меры поддержки срабатывают. Внимание к молочному животноводству первостепенное. Если в комплексной программе, которую вы предлагаете разработать, будет смысл, это даст нам дополнительные возможности поддержки, то давайте вместе посмотрим. Коллегам из профильного министерства поручу вопрос отработать", — сказал Дмитрий Азаров.
Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку сферы здравоохранения и открытие отделения паллиативной помощи детям. Сергей Пушкин уточнил у главы региона перспективы строительства бесплатной семейной гостиницы для детей, проходящих длительное лечение, и их родственников. Глава региона сообщил, что вопрос прорабатывается, и место будет подобрано именно на территории СОКБ. Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров добавил, что сейчас как раз подбирается земельный участок для размещения объекта.
Директор санатория "Красная Глинка" Андрей Бекасов спросил о перспективах создания на территории Самарской области туристического кластера, и войдут ли в него компании санаторно-курортной отрасли. Дмитрий Азаров напомнил, что осенью прошлого года правительство Самарской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий губернии, включая проекты туристско-рекреационных кластеров "Самарская Лука" и "Сокольи горы".
"Здесь важно, чтобы потенциал наших лечебных и санитарно-курортных учреждений тоже был вовлечен. Кластер "Сокольи горы" — как раз ваша тема. У нас профессиональная команда департамента туризма. Вам нужно с главой департамента Артуром Абдрашитовым вопрос отработать и включаться в работу по созданию туристического кластера", — сказал губернатор.
Тему развития культуры в Самарской области поднял художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе. Он поблагодарил Дмитрия Азарова за содействие в вопросе строительства нового здания театра.
Для дальнейшего развития театра-студии "Грань" необходимо жилье для привлеченных в область актеров и специалистов: "Это не только актеры, но и профильные узкие специалисты — например, по свету, звуку, гримеры, техники. Многие готовы приехать к нам в театр, в том числе из Москвы, чтобы здесь работать и жить".
"Это правильный подход — заранее думать над решением кадровых задач. Если есть специалисты высочайшего уровня, которым вам необходимо предоставить жилье, то будем решать. Формируйте заявку. Мы вас будем и дальше поддерживать, в том числе финансово, окажем содействие в жилищном вопросе. Можете на меня рассчитывать", — заверил Дмитрий Азаров, назвав "Грань" новым брендом Самарской области.
Директор учебно-спортивного центра "Чайка" Елена Лазарева рассказала, что зимой в выходные дни лыжную базу посещают более 5 тыс. человек, но единственная автомобильная дорога к ней нуждается в реконструкции. Из-за бесхозного статуса дорога не обслуживается, ее невозможно отремонтировать, нет организованных парковочных мест.
Губернатор возмутился тем, что вопрос до сих пор не решен: "Тема не первый год существует. Там пограничная территория Волжского муниципального района и Красноглинского внутригородского района Самары, в связи с этим были какие-то вопросы. Но то, что до сих пор вопрос не урегулирован, — безобразие. Тысячи людей посещают базу. Абсолютно правильно, что Вы подняли этот вопрос. Хвост коллегам, что называется, подкручу. Возьму вопрос на личный контроль".
Директор УСЦ "Чайка" также попросила главу региона оказать содействие в реконструкции основного здания базы. "Помимо лыжероллерной трассы нами рассматривались вопросы реконструкции автомобильной дороги, устройство дополнительных прогулочных зон и велодорожек. Мы должны не только трассу построить, но и дальше развивать инфраструктуру "Чайки". В том числе, учтем и потребность в ремонте здания базы, это нужно делать", — поддержал просьбу Дмитрий Азаров.
Председатель региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области" Наталья Идиятуллина озвучила предложение ввести в регионе практику единовременной выплаты семейным парам — юбилярам, прожившим в браке 50 лет и более. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и попросил подключиться к проработке вопроса первого заместителя председателя Самарской губернской думы Марину Антимонову.
Директор управления по персоналу и PR компании "Самарский Стройфарфор" Ольга Моржицкая поинтересовалась у Дмитрия Азарова судьбой магистрали "Центральная" — от этого зависят перспективы предприятия по привлечению новых работников.
"В этом году приступаем к строительству I этапа магистрали "Центральная" от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная Самары", участок протяженностью 14 км. Завершить строительство планируем к 2024 году. После ввода в эксплуатацию запустим общественный транспорт", — сообщил глава региона.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно