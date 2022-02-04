Самарские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны подороже

Tele2 проанализировала предпочтения пользователей смартфонов в 2021 году. Клиенты компании стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте, что удлинило срок жизни этих гаджетов. В Самарской области за год покупки смартфонов от 20 тысяч рублей выросли до 15%. Лидером по проникновению в сети Tele2 в регионе остаются бренды Xiaomi с долей 41% и Samsung с долей 36%.

Клиенты компании стали чаще выбирать более технологичные смартфоны — с большей диагональю экрана для использования цифровых сервисов. В 2021 году доля 4G-смартфонов среди этого типа устройств увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 94%.

Самарские абоненты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 в регионе увеличилась за год с 6 до 15%, что повторяет общероссийскую тенденцию. В целом по стране доля смартфонов от 20 тысяч рублей увеличилась за год с 18% до 27%. При этом 32% клиентов выбирают устройства в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, 36% — пользуются более бюджетными моделями стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей.

Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 54%. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтент на экранах мобильных устройств. В ответ на изменения в медиапотреблении Tele2 в партнерстве с видеосервисом Wink в 2021 году запустила сервис обмена минут на кино: на декабрь прошлого года клиенты компании посмотрели за минуты более миллиона фильмов.

Лидером по продажам в регионе в сети Tele2 стали смартфоны Xiaomi, на них приходится до 41% покупок. Вторым оказался бренд Samsung — 36%, Apple предпочли 11%. В России лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung — 28%, Xiaomi — 22%, Honor — 15% и Apple — 13%. Самый динамичный прирост год к году показала компания Xiaomi, увеличив долю с 18% до 22%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора. В ноябре 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут.

Еще один заметный тренд 2021 года — россияне выбирают более качественные и дорогие модели, которыми пользуются дольше. Жизненный цикл устройств в сети увеличился. Число абонентов, которые пользуются одним смартфоном два года, выросла на 13%, а клиентов, меняющих свой телефон раз в три года, — на 20%.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

"Спрос на более технологичные и инновационные устройства неизменно растет, что подтверждает динамика их жизни в нашей сети. Клиенты все чаще выбирают качественные и функциональные гаджеты, используя их значительно дольше. Тесное сотрудничество с вендорами, развитие и высокое качество сети Теle2 позволяют абонентам наслаждаться всеми возможностями цифровых сервисов на высоких скоростях".