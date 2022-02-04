Журналисты и блогеры из Поволжья подали на конкурс "Вместе в цифровое будущее" более 200 работ

Свыше двухсот работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для представителей медиасферы. Одиннадцать из них поступило из Самарской области.

Автором двухсотого материала стал заместитель главного редактора информационного агентства "Башинформ" Станислав Шахов. Его работа "Как жителям Башкирии получить медпомощь, не вставая с дивана" — подробная инструкция о том, как с помощью цифровых сервисов можно вызвать врача, записаться на вакцинацию, оформить больничный лист в электронном виде, получить результаты анализов, проконсультироваться с доктором по видеосвязи. Медицинские услуги онлайн, без посещения медучреждений — это доступно, бесплатно, удобно, утверждает журналист.

Станислав Шахов, заместитель главного редактора ИА "Башинформ":

"Я специализируюсь на "практичной" журналистике — максимально просто и доступно рассказываю людям об их правах и возможностях. Современные сервисы — с нами и вокруг нас, поэтому чем больше граждане узнают о технологиях, тем проще и комфортнее им жить. В конкурсе "Ростелекома" — несомненно, одного из флагманов цифровизации экономики — участвую много лет. Желаю всем соискателям удачи!"

На конкурс принимаются материалы, посвященные технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 апреля 2021 года и не позднее 28 февраля 2022 года.

Участники могут подать заявки в основные номинации: печатная пресса, радио и подкасты, телевидение, интернет-СМИ и социальные медиа, а также в специальные — "Умный город для жизни" от Schneider Electric и "Цифровой стиль жизни" от "Ростелекома".

Партнерами XI конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа "Интерфакс".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проводится в два этапа. Победители на региональном уровне определятся в мае, на федеральном — в июне.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.