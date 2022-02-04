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Журналисты и блогеры из Поволжья подали на конкурс "Вместе в цифровое будущее" более 200 работ

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше двухсот работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для представителей медиасферы. Одиннадцать из них поступило из Самарской области.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Автором двухсотого материала стал заместитель главного редактора информационного агентства "Башинформ" Станислав Шахов. Его работа "Как жителям Башкирии получить медпомощь, не вставая с дивана" — подробная инструкция о том, как с помощью цифровых сервисов можно вызвать врача, записаться на вакцинацию, оформить больничный лист в электронном виде, получить результаты анализов, проконсультироваться с доктором по видеосвязи. Медицинские услуги онлайн, без посещения медучреждений — это доступно, бесплатно, удобно, утверждает журналист.

Станислав Шахов, заместитель главного редактора ИА "Башинформ":

"Я специализируюсь на "практичной" журналистике — максимально просто и доступно рассказываю людям об их правах и возможностях. Современные сервисы — с нами и вокруг нас, поэтому чем больше граждане узнают о технологиях, тем проще и комфортнее им жить. В конкурсе "Ростелекома" — несомненно, одного из флагманов цифровизации экономики — участвую много лет. Желаю всем соискателям удачи!"

На конкурс принимаются материалы, посвященные технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 апреля 2021 года и не позднее 28 февраля 2022 года.

Участники могут подать заявки в основные номинации: печатная пресса, радио и подкасты, телевидение, интернет-СМИ и социальные медиа, а также в специальные — "Умный город для жизни" от Schneider Electric и "Цифровой стиль жизни" от "Ростелекома".

Партнерами XI конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа "Интерфакс".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проводится в два этапа. Победители на региональном уровне определятся в мае, на федеральном — в июне.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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