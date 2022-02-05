Автоцистерна перевернулась на выезде из Самары

В субботу, 5 февраля около поворота на лагерь "Циолковский" на выезде из Самары автоцистерна оказалась в кювете и перекрыла выезд из областной столицы, пишет "КП-Самара".
По словам очевидцев, для вызволения цистерны из кювета потребовалось пригнать два автокрана и два грузовых эвакуатора. Движение на выезд из Самары встало, так как дорогу полностью перекрыли для устранения последствий ДТП.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...