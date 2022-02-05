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ДТП Происшествия

Автоцистерна перевернулась на выезде из Самары

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 5 февраля около поворота на лагерь "Циолковский" на выезде из Самары автоцистерна оказалась в кювете и перекрыла выезд из областной столицы, пишет "КП-Самара".

По словам очевидцев, для вызволения цистерны из кювета потребовалось пригнать два автокрана и два грузовых эвакуатора. Движение на выезд из Самары встало, так как дорогу полностью перекрыли для устранения последствий ДТП.

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