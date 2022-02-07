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"Сферум" приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информационно-коммуникационная платформа "Сферум" (создана совместно компаниями VK и "Ростелеком") и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1–11 классов. Школьники могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которых будут добавлены в чаты образовательной платформы. Авторы наиболее удачных работ также получат ценные призы от организаторов конкурса.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров необходимо разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети "ВКонтакте", Instagram или TikTok с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

"Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по совершенствованию "Сферума". В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитии платформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков", — сказал генеральный директор компании "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов.

Победители будут определены к 14 апреля, авторы лучших работ получат ценные призы: новые планшеты iPad Air и умные колонки "Капсула Мини" с голосовым помощником Маруся. Победителей выберет команда организаторов "Сферума" и VK, в состав жюри также войдут популярные блогеры. Подробные правила конкурса размещены на сайте.

"Сферум" объединяет более 2,5 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться "Сферумом" можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня "Сферум" предлагает следующие опции:

  • групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
  • чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
  • сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
  • трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000 зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям "Сферума", так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

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