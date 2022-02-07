В AppGallery стала доступна оплата покупок со счета билайн

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата с личного счета оператора сотовой связи билайн. Это один из самых простых, быстрых и безопасных способов оплаты покупок. Кроме того, в честь запуска до 20 февраля при оплате внутриигровых покупок со счета билайн пользователи AppGallery будут получать кешбэк в размере 20%.

AppGallery постоянно совершенствует свою функциональность, повышая уровень качества повседневной жизни своих пользователей. Сотрудничество с билайном позволит пользователям приобретать игры и приложения, списывая средства прямо со счета номера мобильного телефона. Такой способ оплаты не только удобен, но и позволяет оставлять в сохранности банковские данные пользователя.

Чтобы настроить оплату с помощью билайн, пользователям AppGallery необходимо зайти в настройки своего устройства, войти в свой аккаунт Huawei, выбрать раздел "Платежи и Покупки", выбрать раздел "Мобильный платеж", нажать кнопку "Добавить", выбрать "билайн", ввести свой номер телефона и код из смс-подтверждения и нажать "Отправить".

"Комфорт и удобство наших пользователей — один из приоритетов AppGallery. Мы стремимся предоставлять нашим пользователям разнообразие выбора: приложений, игр и способов оплаты в том числе. Новый метод оплаты сделает удобным использование AppGallery для клиентов билайна", — говорит Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

"Оплата со счета мобильного телефона — это безопасное и крайне простое решение. Сотрудничество с магазином приложений AppGallery является для нас важным шагом в построении максимально удобного пути решения любых задач и вопросов наших клиентов", — отметила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.